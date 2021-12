4 cô gái mở tiệc “bay” xuyên đêm cùng bạn trai trong chung cư cao cấp

Thứ Sáu, ngày 17/12/2021 09:48 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã phát hiện trong căn hộ chung cư cao cấp có tiếng nhạc to, có biểu hiện “bay” xuyên đêm.

Các đối tượng tổ chức “bay” xuyên đêm trong căn hộ chung cư cao cấp.

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng gồm Đồng Quang Toàn (SN 1992, trú tại Hưng Hà, Thái Bình), Đào Ngọc Thể (SN 1987, trú tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), Hoàng Xuân Trường (SN 1994, trú tại Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Văn Đức (SN 1992, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 3h ngày 5/12, Công an thị trấn Trâu Quỳ tiếp nhận tin báo từ người dân về việc tại một căn hộ khu chung cư cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ mở nhạc to, có biểu hiện bay lắc xuyên đêm. Ngay sau đó, Tổ công tác của Công an thị trấn Trâu Quỳ đã phối hợp với lực lượng an ninh của khu đô thị kiểm tra đối với căn hộ trên.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 8 đối tượng gồm 4 nam và 4 nữ thanh niêm ở trong phòng. Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu vàng, 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 02 2 sứ màu trắng, bên trên có chứa tinh thể trắng, 01 thẻ CCCD, 1 thẻ ATM cùng các đồ vật khác liên quan. Các đối tượng khai nhận đã tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tổ công tác đã lập biên bản và đưa các đối tượng trên về trụ sở để xác minh, làm rõ. Qua xét nghiệm, cả 8 đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý. Kết quả giám định số tang vật thu được là 1,42 gam Ketamine và 0,627 gam MDMA.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ Đồng Quang Toàn, Đào Ngọc Thể, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Văn Đức về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

