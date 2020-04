Nhiều nam nữ “mở tiệc” ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch Covid-19

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 22:27 PM (GMT+7)

Giữa thời điểm cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nhiều đối tượng tụ tập “mở tiệc” chơi ma túy tại quán karaoke.

Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy, bay lắc trong tiếng nhạc mạnh

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt quả tang 1 nhóm thanh niên gồm 4 nam và 3 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Gia Hân có địa chỉ tại xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) vào tối 13/4.

Tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng có biểu hiện phê ma túy đang hát hò nhảy múa theo tiếng nhạc. Phòng PC04 đã thu giữa 3 gói nilon trắng bên trong có chứa chất ma túy dạng Ketamin, 11 điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để phát nhạc cùng nhau bay lắc tại hiện trường.

Qua đấu tranh, xác định số ma túy trên do Trần Trọng An (SN 1988, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) mua về, rồi tụ tập bạn bè để bay lắc.

Điều tra mở rộng, đến khoảng 22h cùng ngày, Phòng PC04 tiếp tục bắt quả tang Phạm Thanh Tùng (SN 1988, trú phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi đang trên đường vận chuyển trái phép ma túy từ Hà Nội lên Phú Thọ để bán.

Nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại quán Karaoke Luxury.

Cũng trong ngày 14/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết phòng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về Trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an TP. Vĩnh Yên đã kiểm tra quán karaoke Luxury có địa chỉ tại phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên vào rạng sáng cùng ngày.

Tại đây, công an đã phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy dạng Ketamin. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định có 9 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ các đĩa sứ còn bám dính chất ma túy, các ống hút để sử dụng ma túy và một số vật chứng khác.

Hiện cả 2 vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

