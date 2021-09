3 nhân viên công ty giao hàng tiết kiệm trộm hàng loạt iPhone, máy tính "xịn"

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 17:30 PM (GMT+7)

Lợi dụng việc sắp xếp các đơn hàng, các nhân viên đã trộm nhiều kiện hàng là máy tính, điện thoại, đồng hồ...có giá trị cao của công ty giao hàng tiết kiệm.

Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hoàng Văn Biên (SN 1990, trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam), Đỗ Hồng Quân (SN 1999; trú tại xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam), Nguyễn Tiến Sỹ (SN 2000, trú tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của Công ty giao hàng tiết kiệm

Theo điều tra, khoảng 10h30 ngày 23-8, Công an phường Phúc Lợi, quận Long Biên nhận được tin báo của Công ty Giao hàng tiết kiệm về việc phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu trộm cắp tài sản tại kho hàng của công ty ở phường Phúc Lợi. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Phúc Lợi đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác minh, làm rõ sự việc. Quá trình điều tra, 3 nhân viên của kho hàng là Hoàng Văn Biên, Đỗ Hồng Quân và Nguyễn Tiến Sỹ đã đến Công an phường đầu thú về hành vi phạm tội.

Theo đó, lợi dụng việc sắp xếp các đơn hàng, Biên đã lấy trộm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, 3 tai nghe Airpod Pro; Quân trộm 1 máy tính nhãn hiệu Acer, 1 điện thoại nhãn hiệu Oppo A3, 1 điện thoại iPhone 7; còn Sỹ lấy 2 chiếc điện thoại iPhone 6s plus; iPhone 11 Pro Max, 3 chiếc đồng hồ đeo tay. Khi biết việc công ty trình báo bị trộm cắp tài sản, các đối tượng đã đến Công an phường đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/3-nhan-vien-cong-ty-giao-hang-tiet-kiem-trom-hang-loat-iphone-may-tinh-xi...Nguồn: https://anninhthudo.vn/3-nhan-vien-cong-ty-giao-hang-tiet-kiem-trom-hang-loat-iphone-may-tinh-xin-post479609.antd