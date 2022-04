3 người trong 1 nhà ở Cà Mau tử vong nghi bị sát hại

Thứ Ba, ngày 05/04/2022 12:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ba người trong một gia đình gồm hai mẹ con và một người cháu tử vong sau nhà, nghi do bị sát hại.

Sáng nay (5-4), người dân thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú tân, tỉnh Cà Mau cho PLO biết vừa xảy ra vụ 3 người trong gia đình đều chết, chưa rõ nguyên nhân.

Công an địa phương đang bảo vệ hiện trường. Ảnh: Mạng Facebook.

Chủ tịch thị trấn, ông Trần Quốc Yên xác nhận có sự việc 3 người trong nhà bị phát hiện đã chết. Tuy nhiên, ông Yên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết vì Công an đang quá trình làm việc.

Một lãnh đạo Công an huyện Phú Tân cũng xác nhận đang bảo vệ hiện trường, để tổ Công tác của Công an tỉnh sẽ đến khám nghiệm. Thông tin về tên họ, bối cảnh vụ việc, Công an chưa thể cung cấp được.

Thông tin từ ngời dân, 3 người trong gia đình này bị phát hiện chết từ sáng nay, thuộc Lô 2, khóm 6 (có người nói khóm 7), thị trấn Cái Đôi Vàm. Theo người dân cung cấp, ba người này bao gồm "2 mẹ con và một đứa cháu ngoại".

Lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, Chủ tịch thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau có báo cáo vụ việc cho cấp trên.

Theo báo cáo số 92/BC-UBND, ngày 5-4-2022, do ông Lê Minh Cảnh, Phó chủ tịch thị trấn Cái Đôi Vàm ký ban hành, ba người chết nằm trên vũng máu.

Báo cáo nêu, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 5-4-2022, ông Trần Văn Hường, sinh 1956, cư trú tại khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại trai 7 tuổi chết trong nhà, trên vũng máu.

Ba nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc Xứng, sinh 1964, vợ ông Hường. Trần Thị Mộng Mộng Tuyền, sinh 1989, là con gái ông Hường. Và cháu ngoại trai của ông Hường là Phan Mạnh Tiến, sinh năm 2016.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/3-nguoi-trong-1-nha-o-ca-mau-tu-vong-nghi-bi-sat-hai-1052480.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/3-nguoi-trong-1-nha-o-ca-mau-tu-vong-nghi-bi-sat-hai-1052480.html