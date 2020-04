25 thiếu niên lập nhóm, dùng hung khí truy sát đối thủ trên phố

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 17:00 PM (GMT+7)

​​​​​​​Sau khi lập nhóm trên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn, 2 nhóm với hàng chục thanh, thiếu niên lao vào hỗn chiến khiến cả khu phố náo loạn.

Hung khí các đối tượng để lại tại hiện trường. (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Sáng nay (1/4), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an TP Bắc Kạn vừa triệu tập, làm rõ 25 thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 22h, ngày 26/3, Công an TP Bắc Kạn nhận tin báo tại khu vực cổng Trường Cao đẳng Bắc Kạn, tại tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng nên đã đến hiện trường điều tra, truy xét.

Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Kạn đã làm rõ nguyên nhân của vụ gây rối trật tự công cộng này là do có mâu thuẫn từ trước, ngày 26/3, Lý Văn An (SN 2004) và Bùi Quang Thuận (SN 2003) đều là học sinh trường Cao đẳng Bắc Kạn nhắn tin hẹn nhau ra quán nước trước cổng Bưu điện tỉnh Bắc Kạn để giải quyết. Sau đó, An và Thuận đã kéo theo bạn bè của mình và đem theo hung khí để thanh toán lẫn nhau.

Khoảng 21h30, An và nhóm “Tam Kê” của mình gồm Lê Thành Công, Mạc Phương Thức đều 19 tuổi; Lèng Văn Hào (18 tuổi); Lâm Văn Đạt (17 tuổi); Trần Văn Quý, Hoàng Trọng Vương, Tưởng Xuân Đức, Hoàng Mạnh Kỳ cùng 16 tuổi; Hoàng Mạnh Kiêm, Bùi Quang Hiếu, đều 14 tuổi.

Nhóm của Thuận gồm có: Thuận và Hạ Đình Chung, Bùi Quang Thuận, Hà Đức Huỳnh, Lèng Văn Khoát, Hà Xuân Diễn, Đỗ Quốc Huy, Bàn Quang Thuận đều 17 tuổi; Nông Văn Mạnh, Dương Văn Quang, Nguyễn Trường Giang, Lường Ngọc Tuân đều 19 tuổi; Triệu Văn Nhậy, Triệu Văn Thắng cùng 20 tuổi; là học sinh trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Sau khi gặp, nói chuyện thì Vương (thuộc nhóm An) đã bất ngờ dùng ca nhựa đập vào đầu Thuận khiến 2 nhóm lao vào xô sát bằng ghế, điếu cày, cốc, dao, gậy đã mang theo từ trước... gây náo loạn các khu phố tại khu vực cổng Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy. Hậu quả khiến Vương bị thương nặng ở vai và đầu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm và cho biết, phần lớn họ là học sinh Trường Cao đẳng Bắc Kạn, một số là học sinh Trường THCS Huyền Tụng, TP Bắc Kạn nhưng đã thành lập nhóm tự xưng tên là “Tam Kê” trên mạng xã hội, do Tưởng Xuân Đức làm trưởng nhóm rồi thường xuyên tụ tập, bênh vực lẫn nhau dẫn đến mâu thuẫn với nhóm khác.

Hiện, Công an TP Bắc Kạn đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

