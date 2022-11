Liên tiếp đột nhập công sở, phá két trộm hàng trăm triệu đồng

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Hưng (SN 1992) trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng này từng có 3 tiền án. Trong đó, năm 2007, bị xử 6 năm tù giam về tội giết người. Sau khi ra tù, tiếp tục bị 2 tiền án khác về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù vào tháng 6/ 2022. Vừa ra tù không bao lâu, đối tượng này tiếp tục quay lại với “nghề” trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 25/9, Công an phường Mỹ Đình 2 nhận được đơn trình báo của cán bộ bộ phận tài chính - kế toán của UBND phường Mỹ Đình 2 và trường THCS Mỹ Đình 2 về việc bị kẻ gian cạy cửa phòng làm việc, phá két sắt trộm cắp 345 triệu đồng.

Đối tượng Phan Văn Hưng tại Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được trình báo, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Viện KSND quận Nam Từ Liêm tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động điều tra truy xét đối tượng gây án. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng 18h5 ngày 2/10, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 2, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được đối tượng Phan Văn Hưng khi đang di chuyển trên đường Mỹ Đình. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gần 750 triệu đồng cùng đồ nghề phục vụ cho việc cạy cửa, khoét tường cùng chiếc xe máy là phương tiện được Hưng sử dụng để đi gây án.

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Hưng khai nhận, sau khi ra tù, không có công ăn việc làm lại nghiện ma túy nên tháng 8/2022, Hưng đã bỏ quê từ Nghệ An ra Hà Nội lang thang đi trộm cắp tài sản để có tiền mua ma túy.

Hàng ngày, Hưng đi xe máy đến các trụ sở cơ quan Nhà nước, trường học trên địa bàn TP Hà Nội dò la, rồi kế hoạch đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an thu giữ gần 750 triệu đồng tang vật các vụ trộm do Hưng gây ra.

Ngay trong đêm 24/9 rạng sáng 25/9, Hưng đã liên tiếp thực hiện 2 vụ đột nhập vào trường THCS Mỹ Đình 2 và UBND phường Mỹ Đình 2. Theo khai nhận của đối tượng này, khoảng 0h46 ngày 25/9, lợi dụng lúc trời mưa to, Hưng đột nhập vào trong trường, tìm đến phòng kế toán, phát hiện 1 két sắt ở góc phòng đã khóa mã, Hưng kéo úp chiếc két xuống nền, dùng máy cắt một hình chữ nhật phía mặt sau của két, phát hiện bên trong có rất nhiều loại tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng. Hưng lấy toàn bộ số tiền trên cất vào trong túi xách đem theo.

Sau đó, Hưng tiếp tục trèo tường sang UBND phường Mỹ Đình 2 để cạy cửa phòng Thuế. Khi vào được trong phòng, Hưng lục soát các ngăn bàn và phát hiện trong 1 ngăn bàn làm việc có 1 hộp giấy bằng bìa carton, bên trong chứa 160 triệu đồng.

Hưng tiếp tục đi tìm kiếm các phòng khác để trộm cắp tiếp thì bị bảo vệ trụ sở UBND phường Mỹ Đình 2 phát hiện, hô hoán. Hưng đã vứt lại kìm thủy lực, xà cày và trèo tường bỏ chạy theo lối đột nhập. Trên đường bỏ chạy Hưng đã vứt áo khoác Grab và mũ bảo hiểm vào một xe rác phía sau Bến xe Mỹ Đình.

Mở rộng điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định, trước đó, ngày 15/9, đối tượng Hưng đột nhập vào trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy đục két sắt lấy 90 triệu đồng; ngày 22/9 đối tượng này đột nhập UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm trộm cắp số tiền 300 triệu đồng.

