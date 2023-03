4 thanh niên trộm xe ở quảng trường Lâm Viên

Ngày 25-3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt giữ bốn thanh niên để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bốn thanh niên bị bắt giữ, gồm: Trương Thành Đạt (20 tuổi, ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm), Phan Hoàng Gia Kiệt (16 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), Bùi Phan Trường Giang (17 tuổi, ngụ xã Lộc Nam) và Trương Mai Hoàng Thành (17 tuổi, ngụ xã Lộc Nam).

Vị trí mà 4 thanh niên trà trộn để trộm xe của du khách. Ảnh: CACC

Theo điều tra, tối ngày 24-3, cả nhóm từ huyện Bảo Lâm lên TP Đà Lạt rồi lang thang trong khu vực quảng trường Lâm Viên. Khi đến điểm đậu xe ô tô, phát hiện hai xe máy của du khách không có người trông coi nên lấy trộm, tháo biển số xe rồi mang đi cất giấu ở một bãi đất trống gần đó.

Đến sáng 25-3, khi cả nhóm quay lại vị trí cất giấu để lấy xe đem về Bảo Lâm tiêu thụ thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

Trong nhóm này, công an TP Đà Lạt còn phát hiện Trương Thành Đạt đang là bị can trong vụ án trộm cắp tài sản do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Lâm thụ lý.

