19 nam, nữ thanh niên tập trung hát karaoke, xài ma túy trong dịch Covid-19

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Mặc dù đã yêu cầu dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, thế nhưng một quán karaoke ở Thanh Hóa vẫn lén lút mở cửa để hàng chục nam, nữ hát karaoke, sử dụng ma túy ngay tại phòng hát.

Ngày 7-4, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa kiểm tra hành chính và bắt quả tang 1 quán karaoke trên địa bàn vẫn lén lút mở cửa cho khách vào hát và để nhân viên tập trung hát, sử dụng ma túy ngay tại phòng trong thời gian bị cấm hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

2 nhóm thanh niên bị bắt quả tang khi tập trung hát karaoke (trong đó có 1 nhóm còn sử dụng ma túy) giữa đại dịch Covid-19

Theo đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 6-4, Công an thị trấn Thọ Xuân phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang 9 thanh niên (5 nam, 4 nữ) đang sử dụng ma túy tại quán karaoke Bảo Bảo do Đỗ Thị Hoa làm chủ.

Thời điểm bị bắt, nhóm nam nữ (là nhân viên của quán) đang tập trung hát karaoke trong một phòng và sử dụng ma túy tổng hợp nghi là ketamin.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện một nhóm khác gồm 10 người chuẩn bị vào phòng hát của quán karaoke Bảo Bảo.

Trước sự việc trên, Công an huyện Thọ Xuân đã lập biên bản sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

