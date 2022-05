5 cô gái trẻ thác loạn trong tiếng nhạc chát chúa cùng nhóm bạn trai tại karaoke

Qua kiểm tra quán karaoke TITANIC, cơ quan công an đã phát hiện 2 nhóm thanh niên đang bay lắc trong phòng hát.

Các đối tượng bị cơ quan công an phát hiện khi tổ chức thác loạn tại quán karaoke.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với Công an TP Phúc Yên củng cố hồ sơ, xử lý 9 đối tượng có hành vi Sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 22h40 đêm 7/5, lực lượng công an đã kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke TITANIC có địa chỉ ở thôn Đức Cung, xã Cao Minh, TP Phúc Yên có 9 thanh niên gồm 4 nam, 5 nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý, bật nhạc to, lắc lư theo nhạc tại 2 phòng hát của cơ sở.

Tại phòng VIP 1, lực lượng công an đã thu giữ 1 hộp vỏ nhựa màu xanh bên trong có 1 viên nén màu xanh nghi là ma tuý tổng hợp. Tại phòng VIP 2 thu giữ 1 đĩa sứ bên trên có bám dính chất bột màu trắng, 2 nửa viên nén màu xanh nghi là ma tuý tổng hợp và một số tang vật khác.

Qua làm việc, các đối tượng trên khai chất bột màu trắng và các viên nén trên là ma tuý tổng hợp dạng Ketamin và “kẹo” dùng để sử dụng trái phép chất ma tuý.

