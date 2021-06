11 cô gái và bữa tiệc sinh nhật trụy lạc trong phòng trọ

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 10:00 AM (GMT+7)

Quá trình tuần tra phòng chống dịch COVID-19, lực lượng công an phát hiện một nhóm người tổ chức sinh nhật nhưng lại bật nhạc to lúc rạng sáng.

Nhóm đối tượng tham gia tiệc sinh nhật thác loạn bị đưa về trụ sở công an.

Ngày 23/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một nhóm đối tượng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3h sáng 18/6, trong quá trình tuần tra phòng chống dịch COVID-19, Công an phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên phát hiện trong phòng trọ thuộc khu 6, phường Quảng Yên do Bùi Thị Loan (SN 1993, hộ khẩu tại thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội) thuê có hành vi tụ tập đông người tổ chức sinh nhật, bật loa nhạc to gây mất an ninh, trật tự.

Vũ Hải Triều tại trụ sở công an.

Qua kiểm tra, Công an phường Quảng Yên đã bất ngờ bắt quả tang 20 đối tượng (11 nữ, 9 nam) đang cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy Ketamin và cỏ. Số ma tuý này do Vũ Hải Triều (SN 1993, trú tại khu 7, phường Quảng Yên) chuẩn bị để cùng đồng bọn Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Triều từng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”

Công an phường Quảng Yên đã thu giữ nhiều vật chứng phục vụ cho việc bay lắc của các đối tượng tại hiện trường, trong đó có ma tuý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/11-co-gai-va-bua-tiec-sinh-nhat-truy-lac-trong-phong-tro-50202123695840399.htmNguồn: http://danviet.vn/11-co-gai-va-bua-tiec-sinh-nhat-truy-lac-trong-phong-tro-50202123695840399.htm