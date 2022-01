Xào bắp cải muốn xanh giòn, đậm vị hãy nhớ các bước này

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chỉ với vài bước đơn giản bạn đã có ngay món bắp cải xào giòn ngon, đậm vị để cả nhà cùng thưởng thức.

Bắp cải là loại rau rất quen thuộc và phát triển mạnh vào mùa đông. Không chỉ dùng để ăn, bắp cải còn rất bổ dưỡng, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Bắp cải là một trong những loại rau tốp đầu được khuyến nghị cho những người muốn giảm cân một cách lành mạnh. Bắp cải chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng. Bạn có thể ăn bắp cải với số lượng lớn vì nó có hàm lượng chất xơ đủ cao và ít calo, sẽ không làm tăng trọng lượng của bạn.

Bắp cải là loại rau không những ngon mà còn rất bổ dưỡng, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Ảnh minh họa.

Hàm lượng kali trong bắp cải rất nhiều, tốt cho tim mạch và duy trì lưu thông máu đồng thời tránh tắc nghẽn các mạch máu đến tim. Kali cũng là một hợp chất tốt để làm giảm các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp.

Do có chứa hàm lượng vitamin C và lưu huỳnh cao, bắp cải có thể giúp loại bỏ độc tố (gốc tự do). Các gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính của bệnh viêm khớp, bệnh ngoài da, bệnh thấp khớp và bệnh gout.

Bắp cải hoặc các loại rau họ cải là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin K và anthocyanin có thể giúp cho sức khỏe tâm thần và sự tập trung của não bộ. Các dưỡng chất này cũng có thể ngăn ngừa tổn thương thần kinh, giúp phòng chống bệnh Alzheimer và chứng mất trí.

Đặc biệt, bắp cải và các loại rau cùng họ có chứa thành phần có thể chống lại tế bào ung thư trong cơ thể. Chúng là những chất kích thích các enzym để kiềm chế tốc độ tăng trưởng khối u. Nghiên cứu ở Trung Quốc chỉ ra rằng những phụ nữ tiêu thụ một số lượng nhất định các loại rau như bắp cải, bông cải xanh giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Bắp cải cũng dễ chế biến thành nhiều món ngon, trong đó món bắp cải xào rất được ưa chuộng, nhất là trong những ngày lạnh. Tuy đơn giản, dễ làm, nhưng không phải ai cũng biết bí quyết xào bắp cải ngon.

Nhiều người có thói quen chần bắp cải rồi mới xào, một số người lại cho quá nhiều dầu khi chế biến, thực tế thì hai cách xử lý này đều chưa đúng. Việc chần bắp cải trong nước có thể khiến bắp cải không giòn, còn nếu cho quá nhiều dầu, bắp cải sẽ hút dầu, dẫn đến khi ăn sẽ rất ngấy. Muốn có món bắp cải xào giòn ngọt, không bị mềm, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

Nguyên liệu:

- 500 gam bắp cải

- 25 ml mỡ lợn

- 15 gam tỏi

- 5 gam ớt khô

- 2 gam bột nêm

- 8ml giấm

- 1 gam hạt tiêu

Cách chế biến:

- Xé bắp cải thành từng khối cỡ 4 cm, rửa bắp cải dưới vòi nước chảy rồi để ráo.

- Làm nóng nồi, cho mỡ heo vào, khi mỡ nóng đến 70% thì cho tỏi băm, ớt khô vào xào trong 10 giây. (Mỡ heo không chỉ thơm hơn dầu ăn mà còn dễ quyện lấy bắp cải khi xào, giảm bớt sự mất nước trong bắp cải và giúp bắp cải có mùi vị ngon hơn).

- Cho bắp cải vào nồi và xào trong 2 phút ở lửa vừa - to cho đến khi thấy bắp cải chín được 80%. Lưu ý, bạn cần xào bắp cải trên lửa vừa rồi vặn to trong suốt quá trình xào. Cách này làm cho bắp cải nhanh chín và tránh mất độ ẩm trong bắp cải, vì vậy bắp cải sẽ mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn.

- Cuối cùng cho bột nêm, giấm, tiêu, muối vào nồi, tiếp tục xào trong 20 giây là được. (Nếu không thích cho giấm thì có thể bỏ qua gia vị này).

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xao-bap-cai-muon-xanh-gion-dam-vi-hay-nho-cac-buoc-nay-a539299.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xao-bap-cai-muon-xanh-gion-dam-vi-hay-nho-cac-buoc-nay-a539299.html