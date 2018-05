Trà chiều- Thú vui ‘sang chảnh’ của người Anh

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 13:00 PM (GMT+7)

“Afternoon tea” hay trà chiều là nét văn hóa độc đáo của người Anh hàng thế kỷ qua. Đây là thú vui tao nhã nhưng cũng không kém phần “sang chảnh”.

“At haft past three, everything stops for tea” (Mọi thứ đều dừng lại vào lúc ba giờ rưỡi chiều để dành thời gian cho việc thưởng trà). Đó là câu nói quen thuộc của người dân “xứ sở sương mù” mỗi khi nhắc đến trà chiều.

Ảnh Internet

Văn hóa uống trà chiều được khởi xướng bởi Công nương đời thứ bảy của xứ Bedford - Anna Russell vào năm 1841. Khi đó, hễ đến 3 rưỡi- 4h chiều, bà thường đói bụng và mệt mỏi. Vì vậy, bà đã chuẩn bị một ấm trà và thưởng thức cùng bánh ngọt. Từ sở thích cá nhân, dần dần, thú vui thưởng trà chiều lan truyền trong giới quý tộc, sau này là người dân thường và trở thành nét văn hóa độc đáo của người Anh.

Trà chiều của quý tộc Anh (Ảnh Internet)

Vua George VI (1895 – 1952) và nữ hoàng Elizabeth (1900 – 2002) đang thưởng thức trà chiều (Ảnh Internet)

Những chiếc ấm pha trà của người Anh thường là ấm sứ, hoa văn thanh lịch mang đậm phong cách cổ điển, quý tộc. Ngoài ra, tách trà và đĩa lót đi theo có thể là gốm sứ trắng hoặc hoa văn.

Bộ ấm trà của người Anh (Ảnh Internet)

Để tăng hương vị đậm đà cho trà, người dân “xứ sở sương mù” có thể cho thêm sữa, kem sữa, đường trắng hoặc nâu vào tách trà tùy theo khẩu vị và sở thích từng người. Nguyên tắc pha trà của người Anh là: Mỗi ấm trà sẽ pha với 16gr trà để nước trà không bị đặc cũng không quá loãng.

Bạn có thể thêm sữa, kem sữa và đường vào trà để tăng hương vị

Tiệc trà chiều không đơn giản chỉ là ly trà và một miếng bánh ngọt. Nó thường mang nặng về hình thức và cách thưởng trà. Nó sẽ bao gồm: một ấm trà ngon, đồ lọc trà, đồng hồ mật ong, đường, mứt, một tháp bánh.

Không thể thiếu bánh ngọt trong bữa trà chiều (Ảnh Internet)

Nếu có dịp ghé thăm nước Anh, bạn đừng bỏ lỡ thưởng thức bữa trà chiều ở đây nhé. Nét văn hóa này cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tới các quốc gia khác trên thế giới và trở thành thú vui độc đáo nhưng không kém phần sang chảnh.