Thực phẩm cực tốt và cực độc với phổi, biết khi ăn kẻo "rước họa vào thân"

Có khá nhiều thực phẩm là món ăn yêu thích của bạn hoặc nghĩ nó vô hại cho cơ thể, nhưng theo các chuyên gia y tế, bạn có thể đang 'đầu độc' cơ thể của mình, đặc biệt là phổi với những món ăn dưới đây.

Các loại thực phẩm giúp giữ cho phổi khỏe mạnh

Táo

Theo một nghiên cứu gần đây, ăn một quả táo mỗi ngày có thể phòng tránh viêm phổi. Nghiên cứu tiết lộ rằng táo chứa nhiều vitamin C, nên có khả năng bảo vệ bạn khỏi viêm phổi. Nghĩa là các loại trái cây giàu vitamin C đều có lợi cho phổi. Theo các nhà khoa học, ăn táo hằng ngày thực sự có thể cải thiện khả năng miễn dịch chống vi khuẩn của cơ thể.

Trong quá trình nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng các tác nhân lây nhiễm gây viêm phổi, sử dụng hydro peroxide để chống lại phản ứng miễn dịch của cơ thể.

Điều tuyệt vời là cơ thể con người có thể sử dụng vitamin C để trung hòa hydro peroxide này, chống lại các tác nhân lây nhiễm, theo The Health Site.

Tỏi

Tỏi chứa dưỡng chất allicin. Hoạt chất này giúp tấn công chống lại vi khuẩn gây nhiễm trùng. Tỏi có đặc tính dược liệu mạnh, có đặc tính chống ung thư, kháng khuẩn và hạ huyết áp.

Theo một nghiên cứu, tiêu thụ tỏi thường xuyên có thể giúp điều trị và kiểm soát các bệnh về phổi, kể cả ung thư phổi.

Cá béo

Cá hồi, cá ngừ và cá thu chứa đầy a xít béo omega-3 EPA và DHA. Với đặc tính chống viêm, chống ô xy hóa, chống ung thư và bảo vệ tim, các a xit béo này có khả năng giúp chống lại viêm phổi do vi khuẩn.

Gừng

Do sự hiện diện của hoạt chất sinh học gingerol, gừng có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm như viêm phổi, cảm lạnh, hen suyễn. Đây được coi là một trong những cách tự nhiên tốt nhất để điều trị viêm họng và cảm lạnh, theo The Health Site.

Để giữ cho phổi khỏe mạnh, hãy giã nát củ gừng và cho vào trà hoặc nước ấm. Uống hỗn hợp này vào mỗi sáng.

Sữa tươi

Những người mắc chứng bệnh về phổi thường có nguy cơ thiếu vitamin D cao hơn người bình thường. Lượng vitamin D thiếu hụt có thể gây viêm phổi. Vì vậy, cung cấp lượng vitamin cần có cho cơ thể mỗi ngày là điều cần thiết để ngăn ngừa chứng bệnh về phổi trở nặng.

Sữa và các chế phẩm từ sữa có nhiều dưỡng chất phong phú là thức uống bổ dưỡng chứa lượng vitamin và khoáng chất cải thiện sức khỏe và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể bạn có thể tham khảo.

Trái cây có múi

Trái cây có múi bổ dưỡng là những loại trái cây như cam, quýt, bưởi.. đóng vai trò cung cấp lượng vitamin C dồi dào cho cơ thể. Đây là nhóm thực phẩm làm sạch phổi với khả năng tăng cường hệ miễn dịch và tăng tốc độ phục hồi cho các cơ quan trong cơ thể. Ngoài ra, chúng còn chứa chất oxy hóa chống lại những tác động từ môi trường xung quanh.

Ớt chuông

Ngoài cam quýt thì ớt chuông cũng là thực phẩm cung cấp lượng vitamin C cao. Trong đó, ớt chuông vàng chứa lượng vitamin C và các dưỡng chất cao nhất. Lượng vitamin C có trong quả ớt chuông vàng gấp đến 5 lần so với nhu cầu về chất này của bạn hàng ngày.

Trà xanh

Những người hút thuốc lá thường dễ mắc chứng bệnh về phổi. Một số hợp chất trong thuốc lá gây dày nội mạc động mạch khiến sự tiết axit dạ dày giảm, lượng đường huyết tăng. Khi đó, chất catechin trong trà lại có tác dụng ngăn chặn sự lắng đọng cholesterol trong máu, tăng nhu động dạ dày.

Có thể nói, trà xanh là thực phẩm tốt cho phổi mà người hút thuốc lá thường xuyên nên uống để giảm tác động của thuốc lá đến phổi. Ngoài ra, trà xanh còn là món đồ uống giải độc, lợi tiểu rất tốt cho cơ thể.

Súp lơ xanh

Được coi là một trong những thực phẩm tốt nhất để chữa bệnh, súp lơ xanh rất giàu sulforaphan, có khả năng chống lại bệnh tật tối đa. Có đặc tính chống viêm, chống ung thư, chống ô xy hóa và kháng khuẩn, hợp chất này có khả năng giúp cơ thể tránh xa viêm phổi và ung thư phổi, ung thư vú và dạ dày.

Để đạt kết quả tốt nhất, hãy ăn súp lơ xanh hấp mỗi ngày cho bữa sáng.

Nghệ

Được biết đến với các lợi ích y học khác nhau, nghệ có thể giúp bảo vệ phổi. Nó chứa hoạt chất curcumin, có rất nhiều lợi ích sức khỏe. Củ nghệ cũng có đặc tính chống viêm, chống ô xy hóa và kháng khuẩn giúp chống lại viêm nhiễm..

Có thể uống nghệ trước tiên ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng để có kết quả tốt nhất.

Trái bơ

Là một nguồn giàu vitamin K, vitam B2, B3 và B6, bơ có thể chống lại nhiễm trùng phổi. Ngoài ra, loại quả này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp giảm viêm.

Ăn nửa quả bơ mỗi ngày để giữ dáng và giữ cho phổi khỏe mạnh. Ngoài ra, loại trái cây cực kỳ bổ dưỡng này có thể bảo vệ bạn khỏi các vấn đề về tim mạch và giúp giảm cân.

Thực phẩm gây hại phổi Món ăn chứa nhiều dầu mỡ

Phổi của chúng ta vốn như một chiếc máy lọc không khí. Chức năng chính là hít vào những thứ trong lành nhất và thải ra những thứ độc hại trong cơ thể, thông qua các kênh bài tiết.

Trong khi đó, khí quản và phế quản tế bào biểu mô cũng tiết ra chất lỏng tạp của bụi và vi sinh vật bài tiết ra ngoài. Nếu tiếp tục ăn quá nhiều mỡ lợn, bơ, thịt gà rán, vịt quay và thức ăn có dầu mỡ khác, sẽ làm tăng gánh nặng lên đường hô hấp.

Rất nhiều chất béo sẽ bám vào thành thực quản, cổ họng, dẫn đến sinh ra các bệnh về hô hấp, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe phổi.

Cà phê, trà

Nghiên cứu cho thấy, nhiều người làm việc văn phòng có tỉ lệ mắc bệnh hô hấp cao, liên quan đến thói quen sử dụng nhiều trà, cà phê.

Do công việc, nhiều người thức khuya cũng dẫn đến thói quen uống nhiều cà phê hơn người bình thường làm tăng gánh nặng cho tim và phổi. Cafein trong cà phê và theophylline trong trà gây giãn cơ trơn phế quản, và sẽ làm cho các phế quản trong một trạng thái giãn nở.

Thường xuyên dùng cà phê và trà sẽ gây ảnh hưởng lớn lên phổi. Hơn nữa, caffeine và theophylline cũng có thể gây ra chứng nhịp tim đập nhanh, mất ngủ, kích động, tăng tiêu thụ oxy của cơ tim, hoàn toàn không có lợi cho tim và phổi.

Thủy hải sản, thực phẩm đông lạnh

Khi phổi của bạn không thuộc diện khỏe mạnh, ăn những món ăn từ thủy hải sản như bạch tuộc, cá, lươn, tôm, cua và các hải sản đông lạnh khác, cũng như kem, nước đá và thức ăn lạnh… không phải là lựa chọn tốt.

Những món ăn lạnh sẽ khiến người bị bệnh phổi dễ bị tái phát hoặc nặng thêm. Hãy kiêng hoặc hạn chế những món ăn này để bảo vệ phổi của bạn.

Hải sản là thức ăn tanh và lạnh sẽ sinh ra nhiều đờm trong hệ hô hấp, ăn uống thường xuyên sẽ kích thích cơ thể tiết ra một lượng đờm tăng dần lên. Khi đờm kết dính thành khối sẽ gây khó khăn trong việc bài tiết qua phổi, gây tổn thương phổi, khí quản và phế quản.

Ngũ cốc

Ngũ cốc là món ăn sáng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại ngũ cốc đều có lợi ích như nhau. Phần lớn chúng được làm từ ngũ cốc tinh chế, đã mất một lượng đáng kể chất xơ và các chất dinh dưỡng .

Hơn nữa, lượng đường được thêm vào ngũ cốc để làm cho chúng ngon và hấp dẫn hơn với trẻ em có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, bệnh tim và béo phì. Thay vì ngũ cốc, hãy thay thế bột yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên hạt.

Những món ăn vị cay

Y học Trung Quốc cho rằng tất cả các món ăn có vị cay nồng như dầu ớt, tương ớt, gừng, mù tạt và các loại thực phẩm nhiều gia vị khác đều khiến cho phổi dễ bị tổn thương, làm tim và phổi dễ bị mất máu.

Những bệnh nhân bị tổn thương phổi sẽ dễ sinh ra ho, tức ngực, triệu chứng thở khò khè sẽ tăng lên theo thời gian.

Rượu bia, thuốc lá

Đây là các thủ phạm lớn nhất gây nên bệnh phổi ở đại đa số mọi người. Các chất kích thích như bia rượu và thuốc là có khả năng làm suy giảm hệ miễn dịch. Thuốc lá còn là cơn ác mộng kinh khủng đối với tim và phổi. Người thường xuyên hút thuốc sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư phổi cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, rượu cũng làm tổn thương khí quản, phế quản và cấu trúc mao mạch phế nang.

Các thức ăn bổ dưỡng

Những loại thực phẩm bổ dưỡng như đẳng sâm, mạch môn, nhân sâm… cho dù là rất quý và có tác dụng tốt cho cơ thể nhưng lại không hề phù hợp với người mắc bệnh phổi. Những món ăn siêu bổ dưỡng này có khả năng gây ức chế việc bài tiết chất đờm dẫn đến rối loạn chức năng hệ hô hấp. Trong nhiều trường hợp còn làm tăng sức ảnh hưởng của các triệu chứng tại phổi.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/thuc-pham-cuc-tot-va-cuc-doc-voi-phoi-biet-khi-an-keo-ruoc-hoa-vao-than-1657764.tpo