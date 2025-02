Thực đơn lễ thành đôi của Vũ Cát Tường có món 'vàng Himalaya'

Thực đơn tiệc của Vũ Cát Tường.

Tối 12/2, Vũ Cát Tường và Thu Trang chiêu đãi 100 khách mời với thực đơn 8 món, kết hợp ẩm thực Á - Âu gồm: hải sản chiên giòn xốt cocktail, súp tôm với nấm tuyết và đông trùng hạ thảo, bắp bò Australia hầm tiêu xanh, bánh mì, cá chẽm chiên giòn xốt chua ngọt, bông cải xốt tiêu đen, sò điệp xào hạt điều, miến xào vịt quay.

Cả hai chọn nhiều nguyên liệu tốt cho sức khỏe, đặc biệt là nấm tuyết, đông trùng hạ thảo. Từ những thập kỷ trước, đông trùng hạ thảo được tìm thấy ở dãy núi Himalaya cao nguyên Tây Tạng, nơi có độ cao từ 3.500m đến hơn 5.000m với điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Đồng thời, nó còn được tìm thấy ở Bhutan, Ấn Độ, một số vùng ở Trung Quốc và Nepal. Vì khó tìm, giá của đông trùng hạ thảo thời bấy giờ còn đắt hơn vàng nên được gọi là "vàng của Himalaya".

Năm 2018, nhóm nhà khoa học Đại học Stanford viết trên tờ Proceedings of the National Academy of Sciences rằng: "Đây là một trong những sản phẩm sinh học giá trị nhất thế giới, đem đến nguồn thu đáng kể cho hàng trăm nghìn người thu hoạch". Thị trường trong nước hiện bán đông trùng hạ thảo tươi với giá dao động khoảng 500.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa súp nấm đông trùng hạ thảo. Ảnh: nuocmamtin

Nguyên liệu còn lại trong món súp là nấm tuyết, phổ biến trong ẩm thực và y học. Các nhà thảo dược Nhật Bản và Trung Quốc đã sử dụng nấm tuyết hơn 2.000 năm để tăng lượng nước trong cơ thể, chữa đánh trống ngực và ho khan. Chúng có hàm lượng collagen tương đương với yến sào, rất tốt cho làn da. Ở Việt Nam, nấm tuyết đang được bán với giá 500.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, đôi uyên ương còn chiêu đãi nhiều đặc sản như cá chẽm, bắp bò Australia. Cá chẽm là thực phẩm có giá trị kinh tế cao của Việt Nam, có vị ngọt nhẹ, từng thớ thịt dai mềm giúp kích thích vị giác. Vì vậy, các đầu bếp thường chọn cách chiên, hấp, nướng hoặc chế biến với xốt không quá đậm để giúp thực khách cảm nhận trọn vẹn vị tươi, ngọt, mọng nước của cá.

Hình minh họa món cá chẽm kiểu Sicilia, mang hương vị nắng gió Nam Italy do đầu bếp ở resort Vũ Cát Tường chọn làm lễ thành đôi, thực hiện. Ảnh: An Lâm Retreats Saigon River

Thịt bắp bò Australia hay Shin shank, được coi là một trong những phần thịt ngon nhất. Với phần gân chạy dọc miếng thịt, khi ăn sẽ đem đến vị ngọt, sần sật, dai giòn. Thịt được hầm nhừ, hòa quyện với chút cay the nhẹ từ xốt tiêu xanh.