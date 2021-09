Sườn và chân giò lợn nếu chọn sai chỉ phí tiền, dưới đây là mẹo "chuẩn không cần chỉnh"

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

Thịt lợn được chia thành nhiều phần và chất lượng thịt của mỗi phần cũng khác nhau. Người nội trợ thông minh cần biết cách chọn để mua được miếng thịt ngon.

1. Chân giò lợn

Thịt chân giò có 2 loại: Chân trước và chân sau. Chân trước của lợn ngắn hơn chân sau, người am hiểu sẽ chọn chân trước vì thịt dẻo, mềm và có lớp mỡ mỏng. Điều này là do lợn chủ yếu dựa vào chân trước để di chuyển khi vận động, nên chất lượng thịt ở đây tốt hơn. Còn chân sau của lợn do phần xương nhiều nên kích thước tổng thể lớn hơn so với chân trước. Bên cạnh đó, chân sau ít cử động nên phần nạc ở phần này tương đối dày, khi ăn sẽ khô hơn một chút.

Thịt chân trước và thịt chân sau đặc biệt dễ phân biệt, thịt chân trước là 1/3 mỡ và 2/3 nạc. Thịt chân sau nhiều lớp hơn và có hình dạng vuông vắn hơn.

2. Sườn lợn

Có 2 loại sườn này cực ngon, mọi người cần biết khi lựa chọn:

- Sườn thăn: Phần thịt này có xương to và ít thịt. Lớp thịt mỏng nhưng tương đối mềm, thơm, rất thích hợp để om, hầm hoặc xào chua ngọt, màu sắc cũng rất đẹp.

- Sườn đuôi: phần thịt này rất ngon, nhiều thịt, xen kẽ mỡ - nạc nên ăn rất mềm, thích hợp để nấu canh

