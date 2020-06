Sấu đang sẵn mà chỉ mỗi nấu canh cũng phí, mạnh dạn kết đôi cùng thịt lợn theo cách này đảm bảo cả nồi cơm cũng "đánh bay"

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 16:00 PM (GMT+7)

Đang rộ mùa sấu, chị em thử chế biến món này xem, đảm bảo kết ngay từ lần đầu tiên thưởng thức.

Quả sấu chua chua của miền Bắc đã trở thành cảm hứng ẩm thực của nhiều chị em. Vào mùa hè, các món ăn từ quả sấu như vịt om sấu, canh rau muống dầm sấu hay nước sấu đá ... khiến bao người mê mệt.

Nhưng sấu chỉ làm mỗi việc cho vào nồi canh tạo vị chua hay ngâm đường thì vẫn chưa tận dụng hết độ ngon của nó. Chị em thử làm món thịt băm hấp sấu này xem, đảm bảo cả nhà thích mê. Món thịt băm hấp sấu được tài khoản H.P chia sẻ đã được hàng nghìn chị em nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều người sau khi chế biến đã chia sẻ rằng, nước thịt hấp vị sấu chua chua, lại ngòn ngọt khiến cả nồi cơm của gia đình hết bay trong vòng 1 nốt nhạc.

Nguyên liệu: 3 lạng thịt vai, cùng 1 ít mỡ lợn, 4 quả sấu non, 3 củ hành khô, nước mắm, bột nêm, chút đường, tiêu, hành lá...

Cách làm:

Bước 1: Thịt vai sơ chế sạch, xay hoặc băm nhuyễn cùng mỡ lợn và hành khô.

Bước 2: Ướp thịt vai đã được làm nhuyễn cùng chút nước mắm, bột nêm, chút xíu đường, tiêu, ớt (nếu ăn được cay) hành lá cho thấm.

Sấu non cắt làm 4- 8 phần nhỏ trộn cùng thịt. Sấu non có thể bổ cả hạt cho vào nhưng nếu không có sấu non, dùng sấu già thì cắt miếng cùi, bỏ hạt trộn cùng thịt băm.

Bước 3: Thêm chút dầu ăn trộn cùng. Đợi thịt ngấm khoảng 15-30 phút rồi cho vào khuôn.

Bước 4: Hấp thịt trộn sấu cách thủy tầm 20 phút là thịt chín. Nếu không có thể cho khuôn thịt sấu vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu, nướng trong 200 độ tầm 20 phút là thịt chín.

Trong quá trình hấp, nước từ thịt tiết ra quyện với vị chua của sấu vô cùng hợp vị, hấp dẫn. Món này hấp nên giữ được nước thịt ngọt, rất dễ làm.

Nếu không dùng thịt băm có thể thay bằng sụn băm nhỏ cũng rất ngon. Vào ngày nắng nóng chỉ cần bát thịt hấp sấu thêm đĩa rau muống luộc là đủ đánh bay cả nồi cơm rồi.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/an/sau-dang-san-ma-chi-moi-nau-canh-cung-phi-manh-dan-ket-doi-cung-thit-lo...Nguồn: http://giadinh.net.vn/an/sau-dang-san-ma-chi-moi-nau-canh-cung-phi-manh-dan-ket-doi-cung-thit-lon-theo-cach-nay-dam-bao-ca-noi-com-cung-danh-bay-20200626104837713.htm