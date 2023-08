Quả táo có một bộ phận cực độc, ăn nhiều sẽ "hại thân"

Lợi ích ăn táo thường xuyên, không phải ai cũng biết

Phòng chống ung thư

Ăn một hoặc nhiều quả táo mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng của một người, trong khi một phân tích tổng hợp khác được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition cho thấy việc tiêu thụ táo có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư phổi, theo Eat This, Not That.

Giúp hơi thở thơm tho

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Food Science tiết lộ rằng ăn một quả táo sau khi ăn tỏi có thể làm giảm đáng kể các enzym trong tỏi gây hôi miệng. Theo đó, ngay sau khi ăn thức ăn có nhiều tỏi, bạn hãy thử lấy một quả táo.

Có thể chống táo bón

Táo giàu kali, magie và các thành phần bổ dưỡng cũng như có nhiều chất xơ. Nhờ đó, việc tiêu hóa dễ dàng hơn, giảm khả năng bị táo bón. Nếu bạn chịu khó ăn táo đều đặn, việc đi vệ sinh hàng ngày sẽ diễn ra thuận lợi, giúp thải loại chất độc trong cơ thể.

Làm đẹp da

Trong 100 g táo chứa khoảng 136 mg polyphenol. Nhóm chất này có tác dụng chống oxy hóa, giảm quá trình lão hóa da, duy trì sức khỏe cho da. Thêm vào đó, những quả táo cũng rất giàu carb. Những người chăm ăn táo có thể bổ sung độ ẩm cho da, khiến làn da căng mướt và sáng bóng.

Giảm cân hiệu quả

Khi muốn giảm cân bạn nên bổ sung táo vào thực đơn ăn hàng ngày. Bởi táo là loại quả có lượng calorie và chất béo thấp. Lượng chất xơ cao của táo sẽ tăng cảm giác no bụng. Khi ăn một quả táo trước bữa cơm, bạn sẽ giảm được lượng tiêu thụ các thực phẩm giàu calorie khác, giúp bạn đạt được hiệu quả giảm cân.

Thêm vào đó, trong táo có axit hữu cơ thúc đẩy quá trình phân giải chất béo, là loại quả lý tưởng để giảm cân.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Tác dụng của quả táo có thể làm giảm 28% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 theo một số nghiên cứu. Điều này có thể do các polyphenol trong táo giúp ngăn ngừa tổn thương mô đối với các tế bào beta trong tuyến tụy.

Các tế bào beta trong tuyến tụy đóng vai trò sản xuất insulin trong cơ thể và thường bị tổn thương ở người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch giảm đột quỵ

Thông tin trên báo Lao Động, theo các nghiên cứu, ăn táo giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm cả các bệnh tim mạch. Người tiêu thụ nhiều trái cây và rau củ trắng, bao gồm cả táo, có nguy cơ đột quỵ thấp hơn.

Bên cạnh đó, táo cũng chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm huyết áp và mức cholesterol, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Táo chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Ăn một quả táo mỗi ngày đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh minh họa.

Những đại kỵ khi ăn táo, cần nhớ để gìn giữ sức khỏe "vàng"

Người đến kỳ kinh nguyệt

Nếu bạn hay bị lạnh và đau bụng trong những ngày có kinh nguyệt thì tuyệt đối không nên ăn táo vào thời gian này.

Vỏ táo có chứa hàm lượng kim loại nặng cao

Theo một nghiên cứu gần đây phát hiện, mức độ chì trong vỏ táo đã tăng lên đáng kể. Một nghiên cứu khác cho thấy, hàm lượng các kim loại nặng khác như chì, cadmium, đồng, thiếc, tali trong vỏ táo cao hơn nhiều lần bên trong ruột quả. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên đây cho thấy vỏ táo hấp thụ trực tiếp chì trong không khí, nếu được bảo vệ trong túi, hàm lượng này có thể giảm xuống 80%, như vậy vỏ táo sẽ không nguy hiểm cho chúng ta.

Hạt táo chứa chất độc

Ăn táo rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên khi ăn phải hạt táo thường xuyên sẽ gây hại sức khỏe. Bởi trong hạt táo có chứa một hợp chất hóa học gọi là amygdalin, có thể giải phóng cyanide - chất độc mạnh, khi tiếp xúc với các enzyme tiêu hóa. Hạt táo đi qua hệ tiêu hóa tương đối không bị ảnh hưởng nhưng nếu nhai hạt nát, bạn có thể tiếp xúc với chất độc. Một hoặc hai hạt sẽ không có hại vì cơ thể có thể xử lý liều lượng nhỏ cyanide, nhưng nếu nuốt nhiều hạt nên đi khám ngay lập tức.

Trong khi đó, John Fry - chuyên gia tư vấn về khoa học thực phẩm, khoảng 1 mg cyanide trên mỗi kg trọng lượng cơ thể sẽ giết chết một người trưởng thành. Hạt táo chứa khoảng 700 mg cyanide trong mỗi kg hạt. Vì vậy, khoảng 100 g hạt táo sẽ đủ để giết chết một người trưởng thành nặng 70 kg. Tuy nhiên, một hạt táo nặng trung bình 0,7 g. Vì vậy, một người sẽ phải nhai đến... 143 hạt mới có thể tử vong, theo báo Tiền Phong.

Không ăn táo với hải sản

Trong táo có chứa axit tannic. Khi ăn táo kèm với hải sản không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein mà còn gây ra nguy cơ đau bụng, buồn nôn và nôn mửa.

Điều tương tự cũng xảy ra với với các loại quả chứa tannin khác như dâu tây, hồng, lựu, chanh, nho.

