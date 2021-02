Nhiều chị em thắc mắc thịt để ở ngăn đông bị cháy lạnh, có ăn được không?

Chủ Nhật, ngày 21/02/2021 02:00 AM (GMT+7)

Một phần thực phẩm, đặc biệt là thịt, khi để trong tủ lạnh lâu ngày có thể chuyển sang màu xám hoặc bị thâm. Hiện tượng này gọi là cháy lạnh. Không ít người thắc mắc là liệu ăn thịt cháy lạnh có ảnh hưởng sức khỏe hay không.

Thịt bảo quản trong tủ lạnh quá lâu có thể bị cháy lạnh. Ảnh: Shutterstock

Cháy lạnh là hiện tượng xảy ra khi thực phẩm bị khô. Vì cho vào ngăn đông tủ lạnh, hơi ẩm từ trong thực phẩm sẽ thoát ra ngoài, ngưng tụ lại thành các tinh thể băng, theo Reader’s Digest.

Những tinh thể băng này rất dễ phát hiện. Chúng thường xuất hiện trên bề mặt thịt hay thức ăn thừa đông lạnh mà mọi người hay trữ trong ngăn đông. Khi bị mất độ ẩm, thịt sẽ bị khô, xốp và chuyển sang màu thâm xám.

Thịt bị cháy lạnh thường do 2 nguyên nhân, hoặc là do bảo quản không đúng cách, hoặc là đã để trong ngăn đông quá lâu. Cháy lạnh mặc dù có màu sắc như thể thịt bị hỏng nhưng chúng hoàn toàn có thể ăn được. Do đó, chúng ta cũng không cần phải lo lắng mà bỏ toàn bộ số thịt bị cháy lạnh, theo Reader’s Digest.

Tuy nhiên, cháy lạnh là do thực phẩm bị mất nước nên kết cấu và màu sắc của chúng đã thay đổi, khiến hương vị không còn thơm ngon nữa.

Để ngăn ngừa thịt bị cháy lạnh, nguyên tắc đầu tiên là phải bảo quản đúng cách. Không nên để thịt trực tiếp tiếp xúc với khí lạnh trong ngăn đông mà hãy để thịt trong hộp nhựa, thủy tinh hoặc gói kỹ bằng màng bọc thực phẩm.

Ngoài ra, để bảo quản thực phẩm tốt hơn, nhiệt độ ngăn đông tủ lạnh không được quá lạnh. Thực phẩm trong ngăn đông cũng không được quá nhiều vì như vậy hơi lạnh sẽ không đủ để bảo quản tốt và thiếu khoảng trống để không khí lưu thông. Nhiệt độ lý tưởng trong ngăn đông là 0 độ C.

Với thức ăn thừa, trước khi để vào ngăn đông, mọi người cần đảm bảo là thức ăn đã nguội hoàn toàn. Vì khi còn ấm, thực phẩm sẽ bay hơi. Hơi nước này sẽ ngưng tụ thành tinh thể băng trên bề mặt, dễ gây cháy lạnh, theo Reader’s Digest.

