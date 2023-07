Mỹ nhân "Đạp Gió 2023" Chi Pu sở hữu thân hình tuyệt đẹp nhờ cách kiểm soát ăn uống thú vị

Câu chuyện Chi Pu "không kèn không trống" sang đất nước tỷ dân tham gia show Đạp Gió 2023 (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) làm dậy sóng không gian mạng trong thời gian qua.

Chi Pu xuất hiện như nữ thần trong bộ cánh lộng lẫy màu đỏ rực rỡ. Visual của cô xưa nay vốn là điều không bàn cãi. Từ các tỷ tỷ tham gia chương trình đến khán giả xứ Trung đều dành những lời khen tặng cho nhan sắc mỹ miều của giọng ca Đóa Hoa Hồng.

Các topic trên MXH bàn về màn trình diễn của Chi Pu đang xôm tụ. Ai nấy đều công nhận, cô đẹp lay động lòng người. Từng đường nét gương mặt đều khó có thể tìm ra điểm chê. Khán giả Việt cũng gật gù, điều cựu hot girl Hà thành làm tốt nhất chính là visual.

Nếu yêu thích và theo dõi Chi Pu, ai cũng có thể thấy cô nàng luôn được ngưỡng mộ bởi vóc dáng hoàn hảo cùng vòng eo siêu mỏng. Cơ thể đẹp là một trong những yếu tố khiến Chi Pu không quá tài năng nhưng lại nổi lên như một hiện tượng đặc biệt.

Thế nhưng không có gì là dễ dàng cả. Để có một body chuẩn như thế, trước hết Chi Pu luôn chịu khó ăn uống khoa học để duy trì vóc dáng, đồng thời giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Chi Pu từng hé lộ lên trang cá nhân một bữa ăn thường ngày của mình. Chi Pu không ăn uống thả phanh mà chỉ ưu ái cơm mẹ nấu gồm tôm hấp, rau luộc, cơm gạo lứt, vừa an toàn lại lành mạnh, đủ chất.

Một bữa cơm nhà tuy đơn giản nhưng đủ no, đảm bảo cho Chi Pu vừa giữ dáng lại có một ngày làm việc hiệu quả.

Hạn chế tinh bột, không dầu mỡ, giảm thiểu gia vị là chế độ ăn uống của Chi Pu. Khẩu phần ăn giàu chất xơ và vitamin như rau củ và tôm hấp không chỉ giúp cô nàng giữ dáng mà còn dưỡng da trắng sáng.

Bữa sáng đóng vai trò rất quan trọng vì là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Sau giấc ngủ dài, cơ thể rất cần bổ sung chất dinh dưỡng để sản xuất năng lượng cần thiết. Nếu nhịn ăn sáng sẽ khiến nhanh đói, từ đó có xu hướng ăn nhiều và dễ tăng cân. Các sao nữ showbiz Việt thường vào bếp, chuẩn bị những món ăn đơn giản cho ngày mới làm việc hiệu quả. Chi Pu ăn sáng bằng món mỳ xào cùng thịt bò, cải thìa và cà rốt bắt mắt. Ảnh: @chipupu.

Chi Pu bật mí mẹo kiểm soát ăn uống

Ngoài việc thay đổi thực đơn nhiều xơ, nhiều đạm và giảm dần tinh bột, Chi Pu còn có mẹo kiểm soát ăn uống hiệu quả. Thay vì để bụng đói, Chi Pu thường ăn nhiều bữa nhỏ, uống 2 lít nước trong ngày để bảo đảm cơ thể có đủ năng lượng hoạt động, làm việc.

"Tốt nhất trong ngày đừng để lúc nào cơ thể cảm thấy quá đói vì điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể sẽ bị ăn nhiều trong bữa kế tiếp. Đây là cách Chi áp dụng hằng ngày để kiểm soát khối lượng đồ ăn nạp vào mỗi bữa", Chi Pu chia sẻ.

Trong ngày, nữ diễn viên cũng duy trì thói quen uống tối thiểu 2 lít nước nhằm cung cấp đủ độ ẩm, đào thải độc tố cho cơ thể. Ngoài ra, việc uống nước còn giúp hạn chế thèm ăn, nhờ đó tránh sa đà vào các món ăn vặt kém lành mạnh.

Chi Pu còn chuẩn bị sẵn bữa phụ, các món ăn vặt lành mạnh, điển hình là chuối chín. "Chiều chiều mà thấy hơi đói bụng thì Chi sẽ ăn một quả chuối thay vì ăn vặt linh tinh. Vừa kiểm soát được lượng calo nạp vào người lại vừa có sức làm việc, vừa tạo cảm giác ngang bụng để không bị ăn nhiều vào bữa tối".

Trong ngày, nữ diễn viên duy trì thói quen uống nhiều nước, ăn trái cây thay cho các món ăn vặt kém lành mạnh

Chuối chứa nhiều chất xơ nhưng lượng calo lại thấp, lượng chất xơ này có tác dụng tráng thành dạ dày, tạo cảm giác no bụng, nhờ đó có thể kiểm soát việc ăn uống. Loại quả này còn rất giàu kali, canxi, magie, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa... có lợi cho sức khỏe và hạn chế tình trạng co rút cơ bắp hiệu quả.

Tuy nhiên, Chi Pu cũng nhấn mạnh không nên ăn chuối khi đói bụng bởi việc này có thể làm hại dạ dày. Thay vào đó, cô nàng thường ăn vào khoảng đầu giờ chiều, sau bữa trưa vài tiếng.

