Mùa đông đi ăn bún ốc nổi tiếng ở phố Nguyễn Siêu

Trời trở lạnh rất nhiều người Hà Nội thích đi ăn bún ốc.

Nằm ở con phố Nguyễn Siêu sầm uất, quán bún ốc của cô Huệ luôn tấp nập khách ra vào. Từ nhiều năm nay, đây là điểm đến ăn bún ốc yêu thích của khách hàng gần xa. Ngày trước, quán chỉ bán từ sáng đến đầu giờ chiều, nhưng nay bán đến 17 từ thứ 2 tới thứ 5. Riêng ba ngày cuối tuần do lượng khách đi chơi buổi tối nhiều nên quán bán đến 20h.

Quán nhỏ nhưng lượng khách đến đây là niềm ước ao của những thương hiệu kinh doanh ẩm thực.

Ngay trước quán là các chậu ốc, chả ốc đầy hấp dẫn.

Quán khá bé, chỉ với 2 dãy bàn nhỏ kê úp vào tường ở trong nhà và 3 bàn ở ngoà. Cộng với lượng khách lúc nào cũng đông nên thường khi đến đây ăn, bạn sẽ phải đứng chờ một lúc mới có chỗ. Dù vậy, vì yêu thích món bún ốc ở đây nên đa số khách vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt mình.

“Trước mình ăn một hàng ở phố khác nhưng không thấy ngon nên thay đổi qua đây. Mình thích nước dùng và chả ốc của cô”, chị Hoàng Nguyệt, làm việc tại phố Hàng Buồm, khách quen của quán chia sẻ.

Bát ốc lẫn như thế này có giá 40.000 đồng.

Ốc chả có giá 50.000 đồng.

Ốc to nên bạn phải cắt thành miếng nhỏ mới có thể ăn được.

So với nhiều tiệm khác, ốc của quán không có gì đặc biệt. Nếu gọi một bát ốc lẫn, bạn sẽ có khá nhiều ốc nhỏ và 3 miếng ốc to. Ba miếng to này bạn sẽ phải cắt nhỏ ra vì to quá, răng yếu không thể ăn được, quán sẽ để sẵn kéo ở hộp đũa để bạn cắt ốc. Về mắm tôm quán sẽ không cho sẵn vào bát mà bạn sẽ tự thêm vào theo định lượng mong muốn của mình.

Ngày trước, dấu ấn của quán chính là nước dùng ngon ngọt. Giờ đây, điểm thu hút có lẽ là những miếng chả ốc thơm ngon.

“Trời lạnh này làm bát bún ốc là chuẩn. Mình ăn ở đây quen rồi, vị chua thanh của nước dùng rất ngon. Mình thích cảm giác cầm bát bún nước dùng nóng hổi, cho ớt, mắm tôm, rau sống vào, tuyệt hảo”, tranh thủ buổi trưa khách vắng, chị Linh bán hàng tại phố Hàng Bạc qua Nguyễn Siêu thưởng cho mình chút đam mê ăn uống ngày đông.

Một bán bún ốc bình thường (gồm ốc lẫn con to nhỏ và ba miếng chả) sẽ có giá 50.000 đồng. Ăn nhiều hơn thì giá 80.000 đồng, còn bát đặc biệt 100.000 đồng. Ngoài bún ốc nóng, quán còn bán bún ốc nguội – một món cũng được nhiều người yêu thích tại Hà Nội – mà hiện nay không còn nhiều điểm bán như ngày trước.

Khách cũng có thể lựa chọn cách ăn bún ốc chấm, với bún lá, bát nước ốc và chả. Cách ăn này sẽ khiến bạn… mát ruột hơn như đặc trưng của món chấm: bún mát lạnh – chả ốc thơm – nước dùng chua chua thanh thanh.

Bún ốc chấm với bún, nước dùng và chả.

Dù bún ốc chấm thì vẫn phải thêm chút mắm tôm mới đúng vị.

Với thâm niên hơn 30 năm bán bún ốc, bắt đầu từ những ngày gánh hàng rong ở phố cổ Hà Nội, giờ đây lượng khách đến tại quán dường như… không đếm xuể. Hiện nay, Quán cũng đã có bán hàng trên app kinh doanh ẩm thực. Tuy nhiên, thú vui của người Hà Nội là đến tận nơi, cầm bát bún ốc nóng hổi, vừa xuýt xoa bởi cái lạnh vừa hào hứng nêm nếm món ăn của mình, thêm dấm bỗng, thêm mắm tôm, thêm tương ớt… Tất cả tạo nên một thú vui ẩm thực cho ngày đông giá rét.

Chủ quán làm việc không ngừng nghỉ trong những ngày Hà Nội bước vào mùa đông.

Nồi chả ốc nóng hổi rất nhanh chóng đã vơi sau buổi trưa cao điểm.

