Món 'vũ nữ chân dài' ở An Giang đắt ngang tôm hùm, khách ăn sạch cả xương

Món đặc sản này từng được công nhận đạt giá trị Kỷ lục châu Á, chế biến từ các nguyên liệu quen thuộc của vùng đất An Giang như lá non và bông sầu đâu, trộn cùng thịt luộc hoặc khô cá nướng,… nêm nước mắm me chua ngọt vừa ăn.