Mẹ chăm cho trẻ ăn "vua của các loại đậu" này, con nhổ giò cao lớn vùn vụt

Thứ Hai, ngày 13/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Loại đậu này có hàm lượng canxi rất cao, rất tốt cho trẻ trong giai đoạn phát triển. Đây cũng là thực phẩm tốt cho sức khỏe được ưa chuộng trong những năm gần đây.

Đậu gà giống như hạt quinoa, chúng đều thuộc nhóm những "siêu thực phẩm". Đậu gà chứa lượng lớn protein, axit béo không bão hòa, cellulose, canxi, kẽm, kali, vitamin B và các chất dinh dưỡng có lợi khác cho sức khỏe con người, và được gọi là "vua của các loại đậu".

Thậm chí trong đậu gà có hàm lượng canxi cực kỳ cao, chứa 350 mg canxi trên 100 gram, gấp 3 lần sữa và 7 lần so với trứng. Hàm lượng chất sắt là 47 mg, cao hơn 90% so với các loại đậu khác. Hàm lượng vitamin C, B1 và ​​B2 cao tới 12 mg và hàm lượng chất xơ cao hơn các loại khác.

Nguyên liệu

Đậu gà số lượng tùy ý, muối, hạt tiêu, đường, dầu ăn.

Cách thực hiện

Vì đậu gà cứng hơn so với những loại đậu khác, nên chúng cần được ngâm trong thời gian dài trước khi bóc vỏ. Thông thường nên ngâm đậu gà trong 24 tiếng.

Đậu gà sau khi ngâm sẽ dễ dàng bóc vỏ, với cách này khi rang đậu sẽ giòn và ngon hơn.

Cho đậu gà đã bóc vỏ lên trên giấy ăn để thấm hết nước.

Tiếp theo, cho đậu gà lên một khay nướng có phết một chút dầu ăn.

Làm nóng lò nướng ở 200 độ C, nướng đậu gà trong 20 phút cho đến khi thấy đậu giòn là được. Thời gian nướng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào từng loại lò nướng.

Lấy đậu gà ra, rắc thêm một ít muối, hạt tiêu, đường, trộn đều rồi ăn lúc nóng sẽ ngon hơn so với khi để nguội.

Thành phẩm.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/me-cham-cho-tre-an-34vua-cua-cac-loai-dau34-nay-con-nho-gio-cao-lon-vun-vut-d461012.html