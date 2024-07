Loại rau xanh là 'kẻ hủy diệt' tế bào ung thư với 20 cách chế biến ngon miệng, dễ làm

Lợi ích của bông cải xanh trong phòng chống ung thư

Bông cải xanh là một loại rau thuộc họ cải, rất được ưa chuộng và phổ biến trên toàn thế giới nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Chúng ta thường ăn ở phần bông có màu xanh lá cây đậm. Loại rau này có kết cấu giòn, vị ngọt nhẹ và hơi đắng. Nó rất thích hợp cho nhiều cách chế biến khác nhau như xào, luộc, hấp hoặc làm salad.

Nhìn qua tuy nhỏ bé nhưng loại rau này lại sở hữu cực nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, K, C, folate, chất xơ… Bông cải xanh còn sở hữu các chất chống oxy hóa như sulforaphane, glucoraphanin và flavonoid giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do tác động của gốc tự do.

Ngoài ra, chất sulforaphane trong bông cải xanh còn có khả năng làm chậm và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Các hợp chất khác của loại rau này cũng giúp gan loại bỏ các chất độc hại và ngăn ngừa sự hình thành ung thư. Vậy nên các chuyên gia đánh giá rất cao tác dụng của bông cải xanh trong công cuộc ngừa ung thư.

Món ngon với bông cải xanh

Bông cải xanh xào trứng.

Bông cải xào thịt bò cà rốt.

Súp bông cải xanh rau củ.

Nước ép bông cải xanh táo cần tây

Bông cải xanh xào tôm.

Bông cải cuộn thịt chiên giòn

Cháo tôm bông cải phô mai.

Bông cải xào thịt gà.

Bánh muffin bông cải xanh.

Bông cải xanh xào mực sa tế.

Nấm đông cô xào bông cải

Súp tôm bông cải xanh.

Bông cải xanh xào sò điệp.

Canh bông cải xanh thịt viên.

Cháo cá hồi bông cải xanh.

Miến xào bông cải xanh.

Bông cải xanh xào đậu hũ.

Bông cải xanh xào hàu.

Cháo yến mạch bông cải xanh.

Trứng chiên Frittata bông cải xanh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]