Loại rau này bác sĩ nổi tiếng TQ khuyên dùng, được ví như “bác sĩ sĩ của người nghèo”

Thứ Sáu, ngày 19/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Biết được những lợi ích của loại rau này đối với sức khoẻ, mọi người nên tăng cường ăn thường xuyên.

Viện sĩ Chung Nam Sơn, Trung Quốc năm nay 84 tuổi nhưng cơ thể ông rất khoẻ mạnh, trẻ trung nhiều so với những người cùng trang lứa. Để có được một vóc dáng và sức khoẻ tốt như vậy, chủ yếu phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày mà ông duy trì suốt nhiều năm qua.

Viện sĩ Chung chia sẻ rất nhiều về chế độ dinh dưỡng của mình, đồng thời giới thiệu không ít những thực phẩm tốt cho sức khoẻ, trong đó có bông cải xanh, một loại rau quen thuộc với nhiều gia đình. Khi nhắc tới loại rau này, mọi người thường nghĩ tới chế độ ăn kiêng giảm cân, nhưng giá trị dinh dưỡng của nó thực sự rất cao, còn được ví như “bác sĩ của người nghèo”.

Những tác dụng bông cải xanh mang đến cho sức khỏe

- Chống lại bệnh ung thư

Ung thư xảy ra khi các tế bào ác tính phát triển và lây lan khắp cơ thể. Việc tăng cường ăn bông cải xanh sẽ phần nào giúp chống lại các tế bào ung thư phát triển. Điều này là do nó chứa một chất gọi là isothiocyanates, giúp giảm viêm hiệu quả. Viêm mãn tính có thể gây ra những thay đổi DNA, làm tăng nguy cơ ung thư. Vì vậy, tiêu thụ bông cải xanh sẽ giúp ngăn chặn điều này, đặc biệt là đối với ung thư phổi, dạ dày, ruột kết.

- Giúp xương chắc khoẻ hơn

Vitamin K có tác dụng giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn, nếu thiếu hụt nguyên tố này sẽ làm tăng nguy cơ gãy xương. Trong khi đó, bông cải xanh rất giàu vitamin K, ăn thường xuyên sẽ giúp xương chắc khoẻ hơn. Hơn nữa, nó cũng chứa nhiều canxi và nhiều dưỡng chất khác, có lợi cho xương và răng chắc khoẻ.

Ảnh: simplyrecipes

- Giảm cholesterol

Nếu bạn đang dùng thuốc để giảm cholesterol trong máu, hãy cân nhắc với những tác dụng phụ có thể xảy ra. Tuy nhiên, bạn có thể tìm kiếm một số cách tự nhiên khác để khắc phục tình trạng này.

Bông cải xanh đặc biệt rất giàu chất xơ hoà tan. Nhiều nghiên cứu cho thấy loại chất xơ này có hiệu quả cao trong việc làm giảm các cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, huyết áp cao.

- Cải thiện khả năng miễn dịch

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao có một số người lại trải qua mùa lạnh mà không bị hắt hơi hay sổ mũi. Bí mật có thể nằm ở hệ thống miễn dịch của họ khoẻ mạnh, dễ dàng chống lại các tác nhận gây bệnh.

Nếu bạn đang tìm kiếm cách tăng cường hệ thống miễn dịch của mình, bông cải xanh là loại rau thích hợp nhất. Vitamin C trong bông cải xanh có tác dụng rất tốt để chống lại việc nhiễm trùng. Ngoài ra, nó còn giúp giải độc, loại bỏ các gốc tự do dẫn đến viêm khớp, lão hoá, thoái hoá điểm vàng do tuổi tác.

- Giảm cân

Bông cải xanh là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân. Nó chứa rất ít calo, giàu chất xơ, giúp người ăn no lâu hơn và hạn chế tình trạng ăn quá nhiều. Ngoài ra, nó cũng giúp cải thiện tiêu hoá và ngăn ngừa táo bón.

Món ăn chế biến từ bông cải xanh

Viện sĩ Chung Nam Sơn đã chia sẻ thêm một trong những cách chế biến bông cải xanh yêu thích của mình, mọi người có thể tham khả, đó là bông cải xanh xào tôm.

Ảnh: lifesambrosia

Nguyên liệu

Bông cải xanh, tôm, tỏi, muối, dầu hào, dầu ăn.

Cách thực hiện

- Ngắt bông cải xanh thành từng khúc nhỏ, ngâm nước muối loãng rồi rửa sạch lại với nước.

- Cà rốt rửa sạch, cắt thành từng lát mỏng. Tôm bóc vỏ rút chỉ lưng. Tỏi đập dập.

- Chần bông cải xanh qua nước nóng, vớt ra để ráo.

- Phi thơm tỏi, cho tôm vào xào chín trước, bông cải xanh sau, thêm một chút muối và dầu hào, xào trên lửa lớn 5 phút, nêm nếm lại gia vị là xong.

Bông cải xanh làm theo cách này màu rất tươi, giòn, tôm mềm, thấm gia vị. Món ăn này rất thích hợp ăn nhiều lần trong tuần, không có hại cho sức khoẻ người già hay trẻ nhỏ.

Lời khuyên:

Không nên cho quá nhiều muối vào món ăn này, chỉ cần một lượng nhỏ.

