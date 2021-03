Loại rau là "vua dinh dưỡng" nếu ăn theo cách này mất hết chất dinh dưỡng, gây ngộ độc

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cải bó xôi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng nếu không chế biến đúng cách sẽ rất nguy hiểm.

Cải bó xôi có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như nấu canh, salad, xào. Tuy nhiên, khi ăn loại rau này cần chú ý 3 điều, nếu làm sai sẽ ảnh hưởng đến mùi vị, mất chất, thậm chí còn gây ngộ độc.

1. Tránh ăn cải bó xôi chưa chần qua nước sôi

Cải bó xôi nên được chần qua nước sôi để loại bỏ axit oxalic và vị chát. Chỉ bằng cách loại bỏ axit oxalic, cơ thể mới hấp thụ được canxi trong cải bó xôi. Khi chần qua nước sôi, axit oxalic sẽ bị hòa tan và loãng ra trong nước, bạn cần đổ bỏ nước này. Nếu cơ thể hấp thụ nhiều axit oxalic có thể gây ngộ độc.

Vì vậy, khi chế biến cải bó xôi, dù là xào, trộn, nấu canh…, tốt nhất nên chần qua nước sôi trước để loại bỏ axit oxalic và vị chát đặc trưng.

2. Đừng vứt bỏ gốc cải bó xôi

Khi ăn các loại rau, nhiều người thường chỉ chọn phần thân và lá, gốc hay rễ sẽ bị bỏ đi. Trên thực tế, gốc cải bó xôi có màu hơi đỏ, nó chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng không chứa chất béo, thật tiếc nếu bạn vứt bỏ.

3. Tránh ăn với dưa chuột

Dưa chuột có chứa một loại enzym phân hủy vitamin C. Enzym này phá hủy vitamin C trong các loại rau khác nếu ăn cùng. Khi ăn dưa chuột và cải bó xôi cùng nhau, vitamin C sẽ bị mất đi.

Công thức chế biến cải bó xôi

Nguyên liệu

Cải bó xôi, dầu mè, muối, tỏi, ớt khô, đường, giấm

Cách thực hiện

- Nhặt bỏ lá già và rửa sạch cải bó xôi.

Khi mua cải bó xôi, bạn nên chọn những bó có màu xanh đậm, phần gỗ rễ có màu đỏ. Loại này thường rất tươi, vị ngon, nhiều chất dinh dưỡng hơn.

- Băm tỏi, cắt đôi ớt khô, bỏ hạt.

- Chần cải bó xôi qua nước sôi có thêm một chút muối và dầu ăn. Khi nước sôi thì vớt ra cho vào thau nước lạnh, sau đó vớt ra ép chặt loại bỏ nước thừa. Cắt cải bó xôi thành từng khúc.

- Phi thơm hành tỏi, cho cải bó xôi vào xào, thêm gia vị, nêm nếm lại rồi dọn ra đĩa.

Nguồn: http://danviet.vn/loai-rau-la-vua-dinh-duong-neu-an-theo-cach-nay-mat-het-chat-dinh-duong-gay-ng...Nguồn: http://danviet.vn/loai-rau-la-vua-dinh-duong-neu-an-theo-cach-nay-mat-het-chat-dinh-duong-gay-ngo-doc-5020211031858463.htm