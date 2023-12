Loại quả bé xíu nhưng giúp làm ẩm phổi, giảm ho, cực tốt nếu ăn vào mùa đông

Quả me rừng có tên khoa học là Phyllanthus emblica, thường được gọi là me rừng, me mận, chùm ruột núi hoặc là mắc kham. Đây là loại quả nhỏ màu xanh vàng, có vị chua chát, sau khi nhai kỹ sẽ cảm nhận được vị ngọt trong miệng.

Quả này rất giàu vitamin, khoáng chất, nguyên tố vi lượng, chất xơ, nhiều loại flavonoid, có thể giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, giảm sản xuất các phản ứng oxy hóa khử và giảm tốc độ lão hóa da.

Quả me rừng chứa một lượng lớn các thành phần kháng khuẩn, chống viêm. Vì chứa nhiều thành phần axit, nó không chỉ có tác dụng kích thích tiết enzym tiêu hóa trong cơ thể mà còn giúp làm sạch đường tiêu hóa, từ đó thanh nhiệt, giải độc và làm dịu cơn khát.

Vào mùa đông, mọi người thường bị khó chịu ở cổ họng, có thể dùng me rừng để nấu canh, ăn 2 ngày sẽ thấy cổ họng đỡ khó chịu đi nhiều, ho cũng gần hết.

Công thức gợi ý: Canh sườn heo me rừng

Nguyên liệu

200 gam me rừng, 700 gam sườn heo, 4 lát gừng, 15 gam rượu nấu ăn, muối.

Cách thực hiện

Sườn rửa sạch, chần qua nước nóng, cũng có thể dùng xương ống, đuôi heo thay thế. Nước canh có tác dụng làm dịu cổ họng, chứa nhiều canxi, người già và trẻ em nên uống nhiều.

Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm một lượng nước thích hợp, đun sôi ở lửa lớn rồi vặn lửa nhỏ đun tiếp trong 1 giờ, cuối cùng thêm muối là xong.

Hoàn thành.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]