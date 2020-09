Lạ miệng với món cao lầu Hội An đậm đà, chuẩn vị

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 16:16 PM (GMT+7)

Nếu ai từng đến thăm phố cổ Hội An chắc chắn sẽ không quên được hương vị của món cao lầu nổi tiếng nơi đây.

Món cao lầu Hội An hấp dẫn bởi cọng rau thơm ngát, gặp sợi cao lầu sựt sựt, miếng thịt thơm phức, béo béo của nước sốt, the the của tương ớt, giòn giòn của miếng ram cao lầu chiên.

Cắn thêm một miếng ớt xanh cay nồng, hương vị phong phú cứ thế hoà quyện thành mùi vị thơm ngon đặc trưng của món cao lầu Hội An.

Món thịt heo chế biến món cao lầu hấp dẫn

Nguyên liệu:

- Sợi cao lầu (dùng loại khô)

- Ram cao lầu

- Thịt heo đùi

- Xương ống

- Xì dầu

- Nước tương

- Dầu ăn

- Tiêu, tỏi, hành tím, củ nén, đường vàng, hạt nêm, muối hầm, màu điều, bột ngọt, ngũ vị hương.

- Rau sống ăn kèm: giá đỗ, cải con, quế, rau é, húng lũi, xà lách, bắp chuối hột bào,rau đắng(nếu thích).

- Ớt, chanh, tương ớt.

Cách làm:

- Sợi cao lầu khô, rửa 3-4 lần sau đó ngâm nước lạnh khoảng 1,5 tiếng sau đó vớt ra, cho vào hấp lại, để riêng.

- Ram cao lầu chiên vàng

- Màu điều phi với củ nén hoặc hành tím phi vàng thơm

- Đậu phụng rang vàng giã dập

- Rau lặt rửa sạch để ráo

- Hành tỏi lột vỏ băm nhuyễn chia làm 2 phần.

- Xương ống rửa sạch, trụng qua nước sôi, rửa sạch nấu thêm hạt nêm và hành tím, lửa vừa, vớt bọt thường xuyên để lấy nước dùng.

- Thịt heo rửa sạch, để ráo rồi: 3 muỗng xì dầu, 2 muỗng nước tương, nửa muỗng đường vàng, xíu ngũ vị hương, xíu bột ngọt, tiêu, xíu hạt nêm và 1 phần hành tỏi băm nhuyễn, bọc mang bọc để ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng.

- Cho ít dầu ăn vào chảo, lấy thịt phủi sạch xác hành tỏi để chiên không bị cháy, chiên thịt với lửa nhỏ để thịt chín từ từ, chiên vàng 2 mặt thì gắp ra dĩa, cho hành, tỏi và củ nén băm nhỏ vào chảo dầu mới chiên thịt phi vàng thơm, cho thịt vào lại trở đều rồi trút hết nước sốt lúc nãy ướp thịt vào rim, thêm nước dùng xương vào xâm xấp thịt rồi nấu lửa vừa nhỏ để thịt chín.

- Khi thịt chín trút nước ra nồi khác, chừa lại một ít, tiếp tục trở đều liên tục thịt để nước sốt còn lại keo lại tạo màu bám đều lên thịt thì tắt bếp để sang một bên.

- Bắc nồi nước sốt lên bếp, thêm nước dùng xương vào, canh lượng vừa ăn, không cần nhiều vì cao lầu ăn khô không như bún hay phở, nêm nếm lại với xíu muối, xíu ngũ vị hương, xì dầu và đường ở bước này, cứ nêm mặn mặn một chút là khi ăn với cao lầu là vừa.

Thành phẩm món cao lầu hấp dẫn, màu sắc bắt mắt.

- Khi ăn, trụng cao lầu qua nước sôi, cho vào tô, sắp thịt và ram cao lầu lên trên, rau sống, chang nước sốt đủ thấm, rưới 1 ít màu điều nén hoặc hành, rắc hành lá xắt nhỏ và 1 ít đậu phụng giã dập (tuỳ thích) và cuối cùng thêm tương ớt và chanh vào trộn đều và thưởng thức.

* Món ăn và ảnh do bếp Phan Yên thực hiện.

Nguồn: https://danviet.vn/la-mieng-voi-mon-cao-lau-hoi-an-dam-da-chuan-vi-20200815211620069.htmNguồn: https://danviet.vn/la-mieng-voi-mon-cao-lau-hoi-an-dam-da-chuan-vi-20200815211620069.htm