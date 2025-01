Khi lãng tử đi bán… mì trộn 

Chàng trai gốc Huế Nguyễn Thành Công sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Anh sang Mỹ du học ngành tài chính. Sau khi tốt nghiệp đại học, có một thời gian anh theo đuổi lĩnh vực quản trị kinh doanh nhưng cảm thấy đó là một nơi mà anh “không thuộc về”, “không cảm thấy vui”. Trong những ngày tháng chênh vênh đó, anh chợt nhớ lại thời sinh viên từng phụ việc cho một nhà hàng Nhật Bản - đó là khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái đầy thích thú, dù công việc bếp núc thực sự cực khổ hơn nhiều. Thích là làm, anh quyết định sống thật với đam mê, từ bỏ công việc hiện có và bắt đầu học về ẩm thực, tốt nghiệp bằng Grand Diplôme của Le Cordon Bleu.

Chân dung chàng lãng tử bán mì trộn (Ảnh: NVCC)

Kết thúc chương trình học, kỹ năng của Cyrus Nguyễn hoàn thiện hơn bằng việc đảm nhiệm vị trí junior chef tại Nhà hàng 3 sao Michelin Per Ser, New York. Không dừng lại ở đó, với khát khao khám phá thêm nhiều nền ẩm thực của nhiều vùng đất khác nhau, anh tiếp tục hành trình của mình. Từ New York, anh đến Berverly Hills, California, bắt đầu bước chân vào lĩnh vực khách sạn để hiểu thêm ẩm thực thế giới. Bước chân lãng tử của anh đặt đến nhiều nơi để góp nhặt thêm nhiều tri thức về ẩm thực ở những vùng miền khác nhau.

Năm 2014, Cyrus Nguyễn về Việt Nam. Ban đầu, anh đơn giản nghĩ đó chỉ là một chuyến đi chơi. Nhưng rồi như một duyên nợ, anh bắt đầu cuộc chơi mới trong lĩnh vực đồ ngọt, sáng lập một thương hiệu socola của riêng mình ngay tại TPHCM. Dù chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi, nhưng với tính cách đã làm là làm hết mình, anh đã tạo được dấu ấn riêng, được người trong nghề gọi là nghệ nhân socola.

Không bằng lòng với những gì đã làm được, lần này, Cyrus Nguyễn tiếp tục quay lại sở trường món mặn đã được đào tạo bài bản: anh cùng những người bạn đồng chí hướng tạo ra một không gian ẩm thực đặc biệt với những trải nghiệm mới mẻ cho món mì trộn. “Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao từ một đầu bếp nhà hàng cao cấp, tôi lại đi làm mì trộn, bán mì trộn, và tới đây không chỉ bán tại chỗ mà còn bán mang về - giống kiểu dành cho những món ăn nhanh và rất bình dân. Tôi đã từng làm việc ở những nhà hàng hàng đầu thế giới, nhưng chưa bao giờ đề cao tính cầu kỳ. Tôi thích sự đơn giản và đi vào trọng tâm”, Cyrus Nguyễn bày tỏ.

Cyrus Nguyễn đang chế biến món mì trộn (Ảnh: NVCC)

Mì trộn của Cyrus Nguyễn đặc biệt ở chỗ: sợi mì dai mà giòn, đậm đà, không bị ngấy. Độ, dòn, dai của sợi mì có thể giữ nguyên vẹn suốt 3 giờ trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ bình thường, sau khi chế biến. Đây là thế mạnh có thể giúp món ăn này thuận tiện khi mang đi xa, mang về nhà.

Anh tâm sự từng trăn trở rất nhiều về công thức làm nước sốt. Người Việt hay có thói quen là khi ăn mì thường xịt, trộn vào đó đủ thứ tương ớt, tương đen, tương cà… Những thứ này làm hỏng hương vị đặc trưng của sợi mì được chế biến kỳ công. Nước sốt cũng là thứ mang yếu tố vùng miền rất cao - khi mỗi vùng, mỗi nơi lại có cách làm nước sốt riêng. Với món mì trộn, nước sốt có thể làm thăng hoa món ăn, cũng có thể làm hỏng bét món ăn nếu “lệch tông” với khẩu vị thực khách. “Nước sốt mì trộn của Cyrus Nguyễn được chế biến từ công thức đặc biệt mà tôi kỳ vọng khi nếm thử nó, khách ăn mì đến từ nhiều đất nước khác nhau cũng có thể tìm thấy hương vị quê hương mình trong đó” - anh Cyrus Nguyễn chia sẻ đầy tâm huyết.

Những dĩa mì do chính tay Cyrus Nguyễn làm