Giải cứu thanh long, mẹ đảm làm các món độc đáo khiến cả nhà ngỡ ngàng

Thứ Năm, ngày 27/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Thanh long đang rẻ, các mẹ có thể mua về và chế biến cho gia đình theo nhiều cách khác nhau.

Quả thanh long là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, nó có thể loại bỏ các gốc oxy tự do, ngoài ra chất vitamin C có trong thanh long còn có tác dụng làm trắng sáng da. Thanh long là một loại quả có mức năng lượng thấp, thành phần protein hòa tan rất cao, vì thế nó còn có tác dụng giảm cân, giảm cholesterol, nhuận tràng, phòng trừ ung thư trực tràng. Hàm lượng chất sắt có trong quả thanh long cũng cao hơn so với các loại hoa quả thông thường, sắt là nguyên tố không thể thiếu để sản sinh ra hồng cầu, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người.

Dưới đây là một vài gợi ý.

1. Bánh phô mai thanh long

Nguyên liệu: 70 g bánh quy Oreo; 30 g bơ lạt; 1/2 thìa nước cốt chanh; 1/4 thìa tinh chất vani; 150 g cream cheese; 150 g heavy cream/whipping cream; 3 thìa đường xay; 1 thìa gelatin bột; 1/2 trái thanh long ruột đỏ lớn…

Cách làm: Bạn dùng khuôn hình gì tùy ý, để sẵn trên 1 đế phẳng. Bơ lạt quay lò vi sóng hoặc đun chảy. Bánh quy Oreo dùng 2/3 cây, dùng cối khô xay nhuyễn. Cho bơ chảy vào đảo đều. Múc ra khuôn. Lèn chặt khuôn 1 lớp bánh dày khoảng 0.8cm. Để ngăn mát 15 phút cho đế cứng chắc.

Thanh long xắt nhỏ khoảng 1/5 trái, xay nhuyễn lược qua rây lấy nước. Cho gelatine bột vào ngâm 10 phút, cho vào lò vi sóng quay 20 giây rồi để nguội bớt. Cream cheese để nhiệt độ phòng cho mềm ít nhất 30 phút. Dùng máy đánh tốc độ thấp đánh cho mềm ra. Thêm heavy cream, đường, vani, nước chanh vào đánh bông mềm. Cho phần nước thanh long vào trộn nhẹ từ dưới lên cho đến khi được màu hồng đẹp. Múc vào khuôn dàn đều mặt. Để lạnh ít nhất 4h, dùng dao róc thành khuôn, nhẹ nhàng nhấc lên, trang trí bằng thanh long hoặc các loại quả khác tùy thích.

2. Búp thanh long nướng cá thác

Đây là một món ăn rất độc đáo khi bạn tới Bình Thuận, vựa thăng long đỏ. Món ăn không phổ biến vì thường dùng cho các nhà hàng nhưng công thức thực ra rất đơn giản mà chính bạn cũng có thể biến căn bếp của mình thành bếp nhà hàng bất cứ lúc nào.

Những búp thanh long xanh tươi được cắt đôi, chần sơ qua nước sôi, sau vớt ra ngâm đá lạnh để giữ được độ giòn. Phi hành tỏi lên cho thơm ướp với cá thác lác, rồi nhồi lên trên nửa đôi của búp thanh long. Sau đó đem nướng trên than hồng – vậy là bạn sẽ có món búp thanh long nướng cá thác lác vô cùng lạ miệng.

3. Kem thanh long

Kem trái cây thì nghe qua nhiều rồi nhưng bạn đã biết mình có thể tự tay chế biến món kem thanh long chỉ với những dụng cụ và nguyên liệu đơn giản ngay tại nhà chưa? Kem thanh long mát lạnh chính là một lựa chọn hấp dẫn và lý tưởng dành cho các thành viên trong gia đình.

Nguyên liệu: 2 quả thanh long ruột đỏ chín và ngọt (bạn cũng có thể thay thế bằng thanh long ruột trắng nếu muốn). Nước cốt 1 trái chanh tươi 20g đường trắng 100 ml sữa đặc có đường 150 ml sữa tươi 200 ml kem tươi (nếu muốn kem xốp mịn) Máy xay sinh tố, rây để lọc, máy đánh trứng, khuôn làm kem

Cách làm: Rửa sạch thanh long, gọt bỏ phần vỏ và thái hạt lựu 2 quả thanh long. Cho thanh long vào trộn cùng với đường trắng, nước cốt chanh trong một cái tô lớn. Sau đó, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng tô và để vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 30 phút. Lấy hỗn hợp ra khỏi ngăn mát và cho vào máy xay sinh tố và bắt đầu xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn. Bạn nên lọc qua rây vài lần để hỗn hợp mịn hoàn toàn bởi vì điều này sẽ giúp kem xốp hơn, tránh bị lợn cợn. Sau khi lọc kỹ, cho hỗn hợp vào một tô lớn, cho thêm vào phần sữa đặc, sữa tươi và kem sữa đã chuẩn bị sẵn. Dùng máy đánh trứng đánh bông hỗn hợp lên, lưu ý trong khi đánh, bạn phải đánh theo một chiều nhất định và tăng dần tốc độ để đảm bảo tất cả nguyên liệu hoàn toàn quyện vào nhau.

Hãy cho hỗn hợp kem vừa đánh nhuyễn mịn vào hộp đựng hoặc khuôn kem que, đậy kín nắp và cho vào ngăn đông tủ lạnh. Lưu ý cứ mỗi 30 phút bạn nên lấy kem ra và trộn đều tay. Sau đó lại tiếp tục cho vào ngăn đông tủ lạnh. Hãy thực hiện công đoạn này liên tiếp 6–7 lần cho đến khi bạn thấy kem dần trở nên xốp mịn.

4. Thạch thanh long giòn dai, thơm ngọt

Đây có lẽ luôn là món tráng miệng ngon lành và được lòng tất cả mọi người trong gia đình từ người già đến trẻ nhỏ.

Lấy phần ruột của thanh long ra, cho vào máy xay sinh tố cùng nước cốt dừa. Xay hỗn hợp cho đến khi mịn. Nếu không thích ăn hạt thì sau khi xay xong, các bạn đổ hỗn hợp qua rây để lọc bỏ hạt.

Đun nhẹ gelatine với một chút nước cho tan hết rồi đổ vào khuấy đều với thanh long đã xay. Cho phần bột báng đã chuẩn bị từ bước 1 vào ly. Đổ phần thanh long vào, sau đó giữ lạnh trong ngăn mát của tủ lạnh cho đến thạch đông lại là có thể dùng được.

