Chỉ 50.000 đồng thôi có thể ăn vặt các món rất ngon ở Hà Nội

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 01:00 AM (GMT+7)

Hà Nội – thủ đô nghìn năm văn hiến không chỉ nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử mà còn có nhiều món ăn ngon, rẻ gắn liền với tuổi thơ người dân nơi đây. Cầm 50.000 đồng, chúng ta có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon, cũng như no căng được chiếc bụng đói.

1. Bánh đúc nóng

Mở đầu hành trình với một món ăn nóng hổi, dân dã và đặc trưng của người Hà Nội. Có lẽ mỗi khi nhắc tới bánh đúc nóng là nhiều người sẽ nghĩ ngay tới quán bánh đúc có tuổi đời 35 năm, nằm sâu trong ngõ 8B, thuộc con phố Lê Ngọc Hân.

Bánh đúc nóng (Ảnh: Thùy Dương-Phương Anh)

Vừa bước chân đến cửa quán bạn sẽ thấy ngay nồi bánh đúc to đùng luôn được bắc trên bếp than sôi sùng sục, hay có khi bắt gặp cả một nồi phi hành to với rổ hành phi thơm nức quán. Còn gì tuyệt vời hơn, một buổi sáng se se lạnh có bát bánh đúc nóng ngồi húp sì sụp ấm bụng. Bánh đúc dai, dẻo chan cùng với nước chua, mặn, ngọt. Được ăn cùng với đậu rán, mộc nhĩ, thịt băm, hành phi và kèm thêm một chút rau mùi. Ăn xong một bát đôi lúc vẫn thòm thèm thêm bát thứ hai. Với một bát bánh đúc to, đầy đặn như vậy chỉ có giá 20.000 đồng/1 bát. Đây quả là một món ăn chơi không thể bỏ qua khi tới Hà Nội.

2. Bánh rán gia truyền Hàng Chiếu

Nhắc đến món ăn vặt rẻ ở Hà Nội, thì không thể không nhắc tới bánh rán ngọt được bán trên 30 năm tại số 52 Hàng Chiếu.

Bánh rán ngọt (Ảnh: Thùy Dương-Phương Anh)

Tại đây, bánh rán chỉ được bán với hai loại là bánh đường và bánh mật, nhưng quán lúc nào cũng tấp nập khách đến mua. Bánh rán lúc nào cũng nóng hổi, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, hòa quện với lớp đường được áo bên ngoài, lớp nhân bên trong thì mềm dẻo, béo ngậy của vị đậu xanh. Khiến chúng ta ăn một chiếc sẽ muốn ăn chiếc thứ 2.

Quán lúc nào cũng đông người mua, từ già đến trẻ ai cũng rất thích món ăn vặt này. Chỉ với giá 4000 đồng/1 chiếc, đây là món ăn vặt ngon, rẻ mà chúng ta nên thử một lần.

3. Kem tràng tiền

Mỗi khi nhắc đến kem ở Hà Nội, ai ai cũng sẽ nhớ đến kem trên con phố Tràng Tiền. Ra đời từ năm 1958, dẫu thời gian có trôi qua được 63 năm, thì hương vị của kem vẫn không thay đổi và giữ được vị đặc trưng riêng, mà không loại kem nào có được.

Kem ốc quế Tràng Tiền (Ảnh: Thùy Dương-Phương Anh)

Tại số 35 Tràng Tiền, lúc nào cũng đông đúc người đến mua kem. Từ khách du lịch cho đến người dân tại nơi đây, nếu có cơ hội đi qua Tràng Tiền sẽ ghé ngày vào mua cho mình một que kem mát lạnh. Kem với một hương vị ngọt thanh, ăn kèm với chiếc ốc quế giòn giòn thơm mùi của trứng gà. Hương vị của kem vẫn vương vấn nơi đầu lưỡi, khiến thực khách ăn một rồi lại muốn ăn thêm hai. Chỉ với 12.000 đồng cho một chiếc kem ốc quế, là thực khách có thể thưởng thức hương vị tuổi thơ của biết bao người.

Dù là mùa hè hay mùa đông, kem Tràng Tiền không "kén" chọn thời tiết, bất kể mùa nào cũng ăn được. Cũng chính vì thế mà người ta yêu thích loại kem này.

4. Bánh giò nóng

Một món ăn tuổi thơ đậm chất Hà Nội, không thể không nhắc đến. Bánh giò nóng tại số 3, Thụy Khuê nổi tiếng bởi chiếc bánh giò chất lượng, đầy đặn và quá no cho một buổi ăn vặt này.

Bánh giò (Ảnh: Thùy Dương-Phương Anh)

Chỉ với 16.000 đồng cho một chiếc bánh giò, còn nếu bạn ăn thêm topping thì giá sẽ nhỉnh hơn chút. Chiếc bánh giò nóng hổi, nhân thịt mộc nhĩ đầy đặn với lớp vỏ dai dai, dẻo dẻo, tạo nên một hương vị tuyệt vời cho món ăn này. Một buổi xế chiều, sau một ngày đi dạo quanh Hà Nội thì chiếc bánh đã làm ấm hơn chiếc bụng của bạn.

5. Caramen Hàng Than

Là một món ăn có xuất xứ từ nước ngoài, nhưng caramen Hàng Than là món ăn cực kỳ nổi tiếng và quen thuộc với người dân Hà Thành.

Caramen (Ảnh: Thùy Dương-Phương Anh)

Kết thúc chuyến hành trình ăn uống, chúng ta dừng lại một món ăn lạ miệng. Caramen mềm mềm, vị đắng của nước đường thắng hòa quện cùng vị ngọt, béo ngậy của trứng gà, đường, sữa. Xắt một miếng cho vào miệng, tất cả hương vị cùng tan ra trong miệng, khiến cho chúng ta không thể ngừng ăn những miếng tiếp theo.

Caramen (Ảnh: Thùy Dương-Phương Anh)

Chẳng thế mà quán luôn đông đúc với nhiều lứa tuổi tới đây ăn. Chỉ với 7000 đồng một đĩa caramen. Giá thành rẻ, ngon và lạ miệng. Bạn không được bỏ qua món ăn vặt này khi đến Hà Nội nhé.

Cuối tuần các bạn đừng ngại, thử cầm 50.000 đồng đi thử những quán ăn vặt như trên nhé. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/an/chi-50000-dong-thoi-co-the-an-vat-cac-mon-rat-ngon-o-ha-noi-2021040814...Nguồn: https://giadinh.net.vn/an/chi-50000-dong-thoi-co-the-an-vat-cac-mon-rat-ngon-o-ha-noi-20210408142847887.htm