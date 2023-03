Cách làm cua đồng rang me chua ngọt đậm đà

Nguyên liệu:

- 1kg cua đồng

- 100gr me chín

- 2 muỗng canh tỏi băm

- 2 thìa cà phê bột năng

- Gia vị: Bột canh, hạt tiêu, đường, muối, bột ngọt

Cách chế biến:

- Cua đồng mua về bạn cho vào chậu, đặt rổ lên trên sau đó xả nước vào chậu, lắc xoay tròn để rửa sạch bùn đất bám vào cua rồi đổ nước đi. Làm như vậy đến khi nước đổ ra trong, không còn đục nữa thì thôi.

- Bạn cho 3 muỗng canh muối vào chậu cua, xả nước ngập cua rồi đặt rổ lên, lại lắc xoay tròn để loại bỏ ký sinh có trong cua. Rửa sạch lại cua với nước rồi cho một ít đá vào cùng để cua nằm im, không bò đi lung tung.

- Dùng tay bóc rời phần yếm cua và mai cua, vặt bỏ phần miệng cua. Dùng tăm khều hết phần gạch trong mai cua ra và cho vào một chiếc chén. Cắt phần thân cua làm đôi.

-Ướp cua đồng đã sơ chế với 1 muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt tiêu, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng thìa cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh dầu ăn trong khoảng 15 phút.

- Cho 100 gr me chín vào trong một chén nước ấm, dầm nát rồi bỏ hạt và xác me đi. Lúc này bạn đã có được phần nước cốt me.

- Hòa bột năng với một ít nước lọc cho tan ra để được hỗn hợp bột năng pha loãng.

- Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, phi thơm tỏi băm. Tiếp theo bạn cho phần gạch cua vào xào cho chín rồi bắc xuống.

- Đặt chảo sạch lên bếp, đun nóng 3 muỗng canh dầu ăn rồi cho cua vào rang vàng. Chắt bớt dầu ra bát sau đó đổ nước cốt me vào, đảo đều cho cua ngấm đều, đun sôi lên thì cho phần gạch cua đã xào và nước bột năng đã hòa vào.

- Tiếp tục rang và đảo đều tay cho đến khi nước me sền sệt lại, nêm nếm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.

- Đổ cua đồng rang me ra đĩa và thưởng thức. Nếu bạn muốn nước sốt me có màu đỏ hấp dẫn thì có thể sử dụng thêm dầu hạt điều.

