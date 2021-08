Cách bảo quản thịt bò tươi ngon cả tháng trong mùa dịch

Dù là bảo quản thịt bò trong ngăn đá thì cũng phải có một số mẹo để giúp thịt vẫn giữ được mùi vị vốn có.

Thịt bò rất giàu dinh dưỡng, nhưng dù có ngon đến mấy thì sau một thời gian thịt sẽ mất nước khiến mùi vị kém ngon, thậm chí là biến chất. Trong thời điểm hạn chế ra đường lúc này, làm thế nào để bảo quản thịt bò được lâu mà vẫn giữ được vị ngon của nó, đặc biệt là giảm thiểu sự thay đổi mùi vị. Sau đây là một số cách bảo quản thịt bò thông dụng mà có thể bạn chưa biết.

- Sau khi mua thịt bò sống về, bạn hãy ướp ngay với muối thay vì rửa với nước. 1kg thịt bò sử dụng khoảng 5-6 lạng muối, xát đều lên thịt, ướp trong 3-4 ngày để trong ngăn mát tủ lạnh, sau đó đem phơi khô khoảng nửa ngày để dùng dần. Cuối cùng, bạn có thể cho vào ngăn mát bảo quản trong 1 tuần hoặc cho vào ngăn đá bảo quản lâu hơn.

- Trước khi cấp đông thịt bò, cần kiểm ra nhiệt độ tủ lạnh đã thích hợp hay chưa. Nhiệt độ bảo quản tốt nhất là dưới -18 độ C. Nếu nhiệt độ ít lạnh, các tinh thể đá hình thành sẽ phá hủy mùi vị và kết cấu của thịt, hơn nữa vi khuẩn có thể vẫn tiếp tục phát triển trong thịt bò.

- Khi cấp đông thịt bò sống, tốt nhất bạn không nên bọc trực tiếp bằng túi ni lông hay màn bọc thực phẩm, thay vào đó là một thứ gì đó dày hơn như hộp nhựa, giấy bạc… để ngăn thịt bò tươi bị mất đi độ ẩm và tránh hơi ẩm bên ngoài xâm nhập vào thịt.

- Thịt bò nếu bọc bằng màng bọc thực phẩm và để trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ dưới -6 độ C thì có thể giữ tươi khoảng 1 tuần, dưới -12 độ C là 15 ngày, dưới -18 độ C là 1 tháng, và dưới -24 độ C là 3 tháng. Trước khi cho vào tủ lạnh, tốt nhất bạn nên cắt thành từng miếng và rắc thêm 1 chút muối, để nước thịt chảy ra tự nhiên, sau đó cho vào hộp nhựa có nắp đậy để bảo quản được lâu hơn.

- Thịt bò nấu cùng với nước sốt, để ở nhiệt độ phòng rồi cắt thành từng miếng nhỏ, phân chia vào từng bịch nhỏ kèm theo cả nước sốt rồi bảo quản trong tủ lạnh sẽ giúp cho gia vị thấm vào thịt ngon hơn.

- Thịt bò mua về muốn bảo quản trong thời gian dài, bạn hãy chuẩn bị muột ít rượu nấu ăn rồi rưới đều lên bề mặt thịt. Trong rượu nấu ăn có chứa cồn, có thể khử trùng, diệt khuẩn, tăng thời gian bảo quản của thịt bò. Ngoài ra, rượu còn có mùi thơm đặc biệt, giúp tăng hương vị của thịt hơn. Tuy nhiên, không nên thoa quá nhiều rượu, chỉ nên thoa một lớp mỏng để tránh rượu ngấm vào thịt. Cuối cùng dùng màng bọc thực phẩm gói kín lại, quấn nhiều lớp, rồi cho vào ngăn đá trữ đông. Khi bảo quản kỹ càng, thịt bò không bị vi khuẩn sinh sôi và mất chất dinh dưỡng. Khi ăn, chỉ cần lấy ra rã đông tự nhiên là được.

