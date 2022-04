Các F0 cần vitamin C thì loài cây dại này vừa là rau sạch vừa nấu được nhiều món canh lẩu ngon miệng, nhanh hồi phục

Chủ Nhật, ngày 10/04/2022 01:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Các F0 rất cần bổ sung vitamin C bằng đường ăn uống thì loại cây mọc dại này đang vào mùa, là loại rau sạch dân dã nấu canh, lẩu rất đơn giản, ngon miệng, lại nhanh hồi phục sức khỏe.

Vài nét về cây chua me đất

Cây chua me đất mọc nhiều ở nơi ẩm thấp cuối vườn, ven bờ mương, ruộng cạn... Đầu hè nắng mới có bát canh lá chua me đất đỡ mệt rất nhiều. Lá chua me đất màu xanh lục như 3 cánh hình trái tim nên còn gọi là cỏ ba lá. Hoa mọc thành tán gồm 2 – 3 hoa, có khi 4 hoa màu tím, có nơi màu vàng. Dây me đất phớt lông, bò lan trên mặt đất, cuống dài gầy.

Trẻ con nông thôn rất thích nhai lá me đất vừa vui miệng, vừa có vị chua ngọt.

Cây chua me đất còn là vị thuốc chữa bệnh hiệu quả. Theo tài liệu của BS Nguyễn Lệ Quyên (Khoa Y học cổ truyền, BV đa khoa Hà Giang), trong y học cổ truyền cây chua me đất có tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu… chữa được các bệnh ngoài da như viêm loét, ung nhọt, bỏng… rất hiệu quả.

Bà con nông dân nếu bị mọc mụn thưởng ra vườn vặt nắm cây chua me đất về rửa sạch, giã lấy nước uống. Bã còn lại đắp lên chỗ bị sưng rất mau khỏi.

Cây chua me đất hoa vàng, hoa tím. Ảnh minh họa.

Các món canh chua me đất thanh nhiệt

Cây mọc dại và rất dễ trồng nên được coi là loại rau sạch, đặc sản quê hương dân dã mà giàu vitamin C, có thể chế biến rất nhiều món lẩu, canh, lẩu tốt cho sức khỏe và ngon miệng.

Cá rô phi nấu chua me đất

Nguyên liệu

- Cá rô phi 1 con to (nên chọn cá nuôi để nhiều thịt, dễ gỡ xương, tránh hóc, nước ngọt).

- Lá chua me đất 1 nắm vừa (có 2 loại cây chua me đất, nấu canh chua nên chọn loại cây lá to sẽ ngon và ít chua hơn).

- Hành tím khô 1 củ (có củ nén sẽ thơm hơn).

- Rau mùi, hành lá, ngò, tiêu, ớt tươi.

- Gia vị: Đường trắng, muối, hạt nêm, nước mắm.

Cách làm

Cá rô phi đánh vảy, sơ chế sạch (nhớ loại bỏ lớp màng đen để tránh tanh). Khử tanh bằng chanh muối hạt (hoặc giấm muối hạt) chà xát cho cá hết nhớt và khử tanh. Cắt cá làm đôi, hoặc khứa hai bên thân cá.

Lá chua me đất rửa sạch, cắt khúc.

Hành tím bóc vỏ xắt lát nhỏ (là củ nén thì dùng cối giã giập)

Cho cá rô phi vào tô, ướp 1/2 thìa cà phê đường trắng, 1/2thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê bột nêm, 1 thìa dầu ăn, 1 chút nước mắm. Ướp cá 10 phút là được.

Đặt chảo lên bếp, phi hành (nén) cho thơm vàng thì cho cá vào chiên sơ khoảng 3 phút.

Đổ nước vào nồi lượng vừa đủ ăn và đun sôi thì cho cá vào đun khoảng 10 phút để cá ra nước ngọt thì nêm nếm vừa ăn rồi thả lá chua me đất, rau gia vị cắt khúc vào, rồi tắt bếp. Múc canh cá ra tô, rắc thêm hạt tiêu xay là được.

Thành phẩm tô canh chua cá rô phi vừa rẻ tiền, ngọt thanh mát, vị chua thanh của lá chua me đất rất dễ ăn.

Canh chua me đất nấu cá lóc

Nguyên liệu

- Lá chua me đất.

- Cá lóc (cá quả, cá tràu)

- Giá đỗ, hành ngò, rau sống tùy thích.

Cách làm

Sơ chế cá sạch, cắt khúc, ướp với hành, ớt, gia vị…

Lá chua me đất, hành ngò sơ chế, ớt rửa sạch, cắt khúc nhỏ.

Bắc nồi lên bếp, đổ nước vừa đủ ăn đun sôi lên thì cho cá vào đun tới chín thì thả lá chua me đất và hành ngò vào.

Thành phẩm: Nồi canh đặc biệt vì nước rất trong, thanh tao, nhìn rõ cả từng miếng trắng mịn, màu xanh tươi của lá chua me đất, vị thơm của hành, ngò. Húp thìa canh thấy vị chua ngọt nhẹ của lá chua me, vị ngọt của cá, thơm của hành ngò, cay của tớ tuyệt ngon. 1 tuần có thể nấu ăn vài lần, rất tốt cho người bị chảy máu răng miệng, tiểu ra máu…

Nguyên liệu nấu món canh chua cá cơm lá chua me đất. Ảnh minh họa.

Canh chua me đất nấu cá cơm tươi

- Cá cơm cần rửa sạch, xé đôi, tước xương và đầu vứt đi. Rửa lại cá bằng nước muối, trút ra rổ cho nhanh ráo. Khi cá cơm se mình thì ướp hành tăm, tiêu, nước mắm.

- Nồi nước sôi thì thả mớ cá cơm vào, đun tiếp. Khi mùi hành, tiêu quyện cùng thịt cá cơm ngọt lừ bay lên thì thả lá chua me đất vào. Vậy là hoàn thành tô canh cá cơm nấu lá chua me đất dân dã, mát lành.

Canh chua me nấu cá chép

Món này nguyên liệu chính là cá chép, giá đậu, gia vị hành ngò.

Có thể nấu canh ăn tuần vài lần, rất tốt cho người bị chứng ho đờm, hoàng đản, nước tiểu vàng, mệt mỏi, ăn uống chậm tiêu, tăng men gan, viêm đường tiết niêu...

Canh chua me nấu cá diếc

Món này nguyên liêu chính vẫn là cá diếc, lá chua me đất, giá đỗ nấu canh chua. Cách nấu tương tự nấu canh cá lóc, nhưng dùng tốt cho người bị cảm sốt, viêm họng, nhức mỏi, ho khan.

Canh chua me nấu cá linh

Nguyên liệu chính là cá linh, lá chua me đất, rau ngổ, dọc mùng, giá đậu, hoa chuối. gia vị. Cách nấu tương tự canh chua cá lóc nấu lá me chua đất. Một tuần có thể nấu ăn vài lần, rất tốt cho người viêm tiết niệu, tiểu khó, phù thũng, tiểu buốt gắt, tiểu vàng đục cuối bãi.

Canh chua me nấu cá trê

Ngoài cá trê, lá chua me đất cần chuẩn bị thêm dọc mùng, giá đỗ, hoa chuối, gia vị hành ngò để nấu canh. Món này trị váng đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, hay cáu gắt, tăng huyết áp.

Canh chua me nấu cá trạch

Nguyên liệu cá trạch, lá chua me đất, giá đậu, rau ngổ, gia vị hành ngò nấu canh chua rất tốt cho người già, người mới ốm dậy ăn kém, người gầy táo bón kèm hoa mắt chóng mặt…

Canh cua nấu lá chua me đất. Ảnh minh họa.

Canh chua me nấu riêu cua:

Nguyên liệu

- Cua đồng

- Lá chua me đất

- Hành khô, hanh tươi, rau ngổ

Cách làm

Sơ chế cua đồng, lọc lấy nước cua, bỏ bã.

Hành khô xắt lát. Hành tươi, rau ngổ nhặt sạch.

Cho vài hạt muối vào nồi nước cua lọc, đặt lên bếp vừa đun vừa khuấy. Khi thấy riêu cua bắt đầu nổi thì hạ lửa, dừng khuấy để thịt cua đóng váng nổi đều. Để nồi canh cua sôi một lúc thì thả lá chua me đất và hành, ngổ cắt khúc vào và bắc xuống ngay. Món này ăn mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể, tăng cường canxi.

Lẩu riêu cua thịt nấu lá chua me

Món này nguyên liệu vẫn là cua đồng, thịt bò. Rau sống ăn kèm là giá đỗ, rau thập cẩm, hành… Cách nấu tương tự lẩu riêu cua bò, nhưng cho lá chua me đất thay dấm giúp món lẩu có vị thanh mát, chua dịu có công dụng giải độc, bổ máu, tăng cường canxi.

Canh chua me đất nấu ếch

Món canh chua me đất nấu thịt ếch tốt cho trẻ em nổi rôm sẩy, da khô sần ngứa gãi, đơn đỏ mề đay, các chứng liên quan thấp nhiệt.

Nguyên liệu chính là thịt ếch. Các loại rau là lá chua me đất, giá đỗ, rau ngổ, cà chua, dứa, hành lá, hoa chuối, mắm muối gia vị.

Lẩu chua me nấu thịt gà

Món canh lá chua me đất nấu thịt gà cần có thêm đậu phụ sả ớt, hành, mỡ, ngò. Một tuần có thể nấu ăn vài lần… có công dụng bổ mát, dưỡng âm ích xương, lợi ngũ tạng. Rất tốt cho người ngoại cảm nội thương, người nóng nhiệt.

Lẩu chua me nấu trai đồng: Món này có thịt trai đồng, đậu phụ, cà chua, rau đắng, giá đỗ, gia vị hành ngò nấu lẩu ăn tuần vài lần… Có công dụng trị chứng tâm nóng bứt rứt gây mất ngủ, có khi hoảng sợ hồi hộp, mệt mỏi.

Nếu không có cá tươi để nấu canh chua cá với lá chua me đất thì thay thế bằng con tép khô, cá cơm khô (người miền Trung, miền Nam còn nấu với tép mòng, cá ba sa, thịt nạc băm…). Canh chua lá me đất chua dịu (không chua gắt như me quả, khế chua), kết hợp với cá, cua, thịt nạc bằm có hương vị ngon dân dã rất đặc trưng, có vị cay của ớt, ngọt lành, bình dị.

Giữa cuộc sống bận rộn, ai muốn sống lại hương vị quê nhà thì nấu những món canh quê hương dân dã, đậm đà nhưng rất trôi cơm và nhiều thương nhớ.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cac-f0-can-vitamin-c-thi-loai-cay-dai-nay-vua-la-rau-sach-vua-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cac-f0-can-vitamin-c-thi-loai-cay-dai-nay-vua-la-rau-sach-vua-nau-duoc-nhieu-mon-canh-lau-ngon-mieng-nhanh-hoi-phuc-172220409000723296.htm