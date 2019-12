Bất ngờ với món chỉ ăn 4 lần/tuần, giảm 40% nguy cơ nhồi máu cơ tim

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học Ý đã tìm ra thần dược chống lại nhồi máu cơ tim là một loại quả được dùng như gia vị mà hầu hết chúng ta đều có sẵn trong bếp.

Nghiên cứu quy mô lớn của Viện nghiên cứu Thần kinh học và Y học thần kinh Địa Trung Hải (IRCCS) ở Pozzilli (Ý) chứng minh rằng chỉ 4 lần ăn ớt mỗi tuần đủ làm bạn giảm tới 40% nguy cơ nhồi máu cơ tim, một trong những biến chứng nguy hiểm nhất trong bệnh tim mạch.

Bài công bố trên tạp chí khoa học Journal of the American College of the Cardiology đã theo dõi khoảng 23.000 tình nguyện viên trong suốt 8 năm, trong đó có 24% số người này hoàn toàn không ăn ớt, số còn lại ăn ớt theo nhiều mức độ khác nhau.

Ăn ớt 4 lần/tuần giúp giảm mạnh nguy cơ nhồi máu cơ tim - ảnh minh họa từ Internet

Kết quả cho thấy chỉ cần thêm món ớt vào bữa ăn khoảng 4 lần/tuần, nguy cơ nhồi máu cơ tim giảm 40% và nguy cơ bệnh mạch vành giảm 34%. Bệnh mạch vành (bệnh động mạch vành) là một trong những bệnh nguy hiểm nhất trong nhóm bệnh tim mạch. Bệnh nhân có lòng mạch bị tắc nghẽn, dẫn đến những cơn đau ngực, khó thở, mệt nặng, ảnh hưởng đến chất lượng sống. Đây cũng là căn bệnh hàng đầu đưa đến cơn nhồi máu cơ tim.

Theo các tác giả, lợi ích chống bệnh tim mạch và nhồi máu cơ tim đến từ Capsaicin, hợp chất tạo cho trái ớt vị cay nóng. Nó đồng thời là hợp chất chống viêm, chống oxy hóa hiệu quả. Nó dường như ngăn cản bớt sự tích tụ chất béo trong lòng mạch, giúp sự tuần hoàn được thông suốt, các mạch máu khỏe mạnh hơn.

Theo tiến sĩ Licia Iacoviello, một trong các tác giả, ớt là một thành phần không thể thiếu trong ẩm thực Ý nói riêng và ẩm thực Địa Trung Hải nói chung. Nếu kết hợp món ớt và kiểu ăn này, sức khỏe tim mạch của bạn sẽ được cải thiện còn hiệu quả hơn. Chế độ ăn Địa Trung Hải ưu tiên các loại rau, trái cây, ăn đạm chủ yếu từ cá và đậu, tăng cường các loại hạt và dùng chất béo bão hòa đơn như dầu oliu; đồng thời hạn chế: chất béo bão hòa đa (như bơ), thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn và thức uống có đường.

