Ăn nhiều đồ ăn nhanh, uống 5 lon nước ngọt mỗi ngày, Warren Buffet vẫn sống thọ tới 92 tuổi

Warren Buffett hiện đang ở tuổi 92, ông có một chế độ ăn mà phần lớn mọi người sẽ nhận xét “không lành mạnh”.

Tại một cuộc họp cổ đông thường niên của công ty Berkshire năm 2016, Warren Buffett nói đùa rằng, trong số 2.700 calo tiêu thụ mỗi ngày, có tới 700 calo là của nước uống có ga (5 lon nước ngọt). Mặc dù vậy, ông không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào về sức khỏe, có thể dành tới 80% trong ngày để đọc tài liệu, 5 tờ báo mỗi ngày và 8 tiếng/tuần chơi bài.

Chế độ ăn của ông chứa nhiều đường, natri (kem, khoai tây chiên) và nhiều thức ăn nhanh khác. Ông có một tình yêu mãnh liệt vời đồ ăn nhanh. Trong một chuyến công du châu Á năm 2007, dù được mời dùng bữa trưa 12 món bao gồm các nguyên liệu kỳ lạ như nhím biển – đặc sản của Trung Quốc nhưng ông không ăn gì. Thay vào đó, ông ăn một chiếc hambuger kẹp pho mát.

Warren Buffett ăn như một đứa trẻ 6 tuổi

Bạn thân của Warren Buffett, tỷ phú và người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gate cho biết: “Buffett chủ yếu ăn hambuger, kem và Coke”. Để k niệm 25 năm tình bạn của họ vào năm 2016, Bill Gate đã viết trên blog của mình rằng: “Một điều khiến tôi rất ngạc nhiên khi biết Buffett bị mắc kẹt lại trong việc ăn những gì mình thích lúc 6 tuổi. Ông ấy có thể là một tấm gương xấu cho những người trẻ tuổi, nhưng chế độ này lại mang tới cảm giác hạnh phúc”.

Warren Buffett ăn như một đứa trẻ mẫu giáo khi bố mẹ đi vắng. Ông ấy uống 3 lon Coke trước khi đi làm. Bữa sáng ông có thể ăn 1 bát kem hoặc khoai tây chiên.

“Tôi đã kiểm tra các bảng tính toán và tỷ lệ tử vong thấp nhất là ở trẻ 6 tuổi. Vì vậy, tôi quyết định ăn như một đứa trẻ 6 tuổi. Đó là cách an toàn nhất mà tôi có thể thực hiện”, ông chia sẻ với tờ The Washington.

Một số người đã cố gắng bắt chước theo chế độ ăn của ông nhưng không cảm thấy ổn hơn chút nào.

Warren Buffett nhận đồ ăn miễn phí tại McDonald's

Warren Buffett nói với CNBC rằng, ông có thẻ McDonald's cho phép mình ăn miễn phí tại bất kỳ cửa hàng nào trong chuỗi đồ ăn nhanh này. Mặc dù công ty của ông có đủ tiền mua đứt McDonald's nhưng vị tỷ phú này vẫn khiêm tốn nói về tấm thẻ này là lý do "tại sao gia đình Buffett ăn tối Giáng sinh tại McDonald's".

Buffett luôn cẩn thận trong cách tiêu tiền của mình. Ông kiên định với quy tắc đầu tư của mình: "Đừng để mất tiền". Ông tiết kiệm từng xu, thậm chí là sử dụng phiếu giảm giá.

Trong bức thư của Bill Gate và vợ, ông kể lại khoảng thời gian khi mình và Warren Buffett tới Hồng Kông, Buffett đã lấy phiếu giảm giá để thanh toán tại McDonald's.

Warren Buffett vui vẻ tiết lộ thêm rằng, cách ông quyết định chọn món nào trong 3 lựa chọn bữa sáng tại McDonald's: “Khi cảm thấy không dư dả lắm, tôi sẽ chọn bữa ăn giá 2,61$ (2 miếng xúc xích và 1 cốc Coke), 3,17$ cho một cái hamburger thịt xông khói, trứng, pho mát nhưng nếu thị trường chứng khoán giảm giá sáng nay, tôi sẽ chọn phần ăn giá 2,95$”.

Warren Buffett chỉ ăn những thứ khiến ông hạnh phúc

Warren Buffett không cần những thứ xa hoa để mang tới cảm giác hạnh phúc đủ đầy cho mình. Ông sống trong 1 căn nhà duy nhất mua từ năm 1958 (với giá 31.500$).

"Chế độ ăn uống của tôi, mặc dù khác xa so với tiêu chuẩn, nhưng có phần tốt hơn so với những gì người ta thường miêu tả. Tôi có một bác sĩ tuyệt vời, người luôn khuyên nhủ tôi hãy làm điều mình cảm thấy hạnh phúc. Nhìn chung tôi may mắn có một sức khoẻ tốt, có thể là do gen nhưng thiết nghĩ bởi vì tôi biết cách tận hưởng cuộc sống này mỗi ngày”, ông chia sẻ với tờ CNBC.

Mặc dù Buffett có thể ăn McDonald's mỗi ngày, đôi khi ông ăn ở những nhà hàng không phải đồ ăn nhanh. Một trong những quán ăn yêu thích của Buffett là Gorat's Steakhouse, nơi ông luôn gọi cùng một món: Salad với pho mát, bít tết xương chữ T nặng 500kg với 2 phần khoai tây chiên và một ly Coke.

Warren Buffett không phải là người thích ăn rau

Buffett từng nói với đầu bếp của mình: "Bông cải xanh, măng tây và cải Brussels đối với tôi giống như thức ăn đang bò lổm ngổm trên đĩa".

Ông cũng có một cách ăn độc đáo, luôn ăn các món theo thứ tự, từng món một, không thích chạm vào từng loại thức ăn riêng lẻ. Nếu một cọng bông cải xanh chạm vào miếng bít tết, ông sẽ cảm thấy rất kinh hoàng.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên lần thứ 50 của Berkshire Hathaway ở Omaha, ông thậm chí còn tìm đến một cửa hàng tạp hóa nổi tiếng để mua các sản phẩm thuần chay.

“Nếu ai đó nói với rằng, tôi sống lâu hơn 1 năm bằng cách không ăn gì ngoài bông cải xanh và măng tây. Tôi cảm thẫy mỗi ngày trôi qua rất dài. Tôi sẽ gắn bó với Cheetos và Coke”, ông chia sẻ.

Warren Buffett không sẵn sàng thử những món ăn mới

Bất kể ông đi du lịch đến nơi nào trên thế giới, Warren Buffett đều gắn bó với những bữa ăn mà ông biết, thường là hamburger hoặc xúc xích. Trong cuốn tiểu sử của Buffett “The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life”, có một trích dẫn của ông rằng: "Tôi thích ăn đi ăn lại cùng một thứ. Tôi có thể ăn một chiếc bánh mì giăm bông mỗi ngày trong 50 ngày liên tiếp trong bữa sáng".

Một phóng viên của tờ Business Insider đã cố gắng thử chế độ ăn kiêng của Buffett và nhận ra rằng, bằng cách uống soda giống như tỷ phú, trung bình ông đã nạp vào cơ thể mình một lượng đường khổng lồ là 252 gam mỗi ngày.

Lưu ý rằng Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nam giới không nên tiêu thụ quá 36 gam đường bổ sung (giống như trong soda ) mỗi ngày.

Chế độ ăn uống của Buffett không chỉ có nhiều đường. Sau khi dùng bữa với Buffett vào năm 2014, giám đốc điều hành của Wells Fargo, John Stumpf, đã nhận xét về lượng muối mà Buffett đã “hào phóng” cho vào thức ăn của mình rằng: "Khi thức ăn được mang đến, Warren Buffett cầm lọ muối bằng tay trái và một lọ ở tay phải, sau đó là một cơn bão tuyết".

Tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và khiến bạn dễ bị suy tim hơn.

Buffett biết chế độ ăn của mình không lành mạnh, nhưng ông không có kế hoạch từ bỏ nó. "Tôi nạp 2.600 hoặc 2.700 calo mỗi ngày từ những thứ khiến bản thân cảm thấy dễ chịu khi ăn chúng. Tôi chưa thấy bằng chứng nào thuyết phục rằng, tôi sẽ giảm được 100 calo nếu chuyển sang uống nước và ăn bông cải xanh”.

