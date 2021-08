6 loại trái cây "vàng" tăng sức đề kháng mùa dịch

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 10:01 AM (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, ngoài việc thực hiện biện pháp 5K chúng ta nên bổ sung thực phẩm tăng sức đề kháng cho mình và người thân.

Tăng sức đề kháng bằng nhiều cách, trong đó chế độ dinh dưỡng cân bằng, đảm bảo không bị thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu chính là chìa khóa. Bạn cần cung cấp đủ chất đạm, tinh bột, kiểm soát chất béo, tăng cường các vitamin và khoáng chất như A,D, C, kẽm, selen, sắt, probiotic…cho cơ thể để có một sức khỏe tốt.

Dưới đây là một số loại trái cây tăng sức đề kháng hiệu quả.

Ăn đu đủ tăng sức đề kháng: Đu đủ giàu vitamin C và chứa enzyme tiêu hóa papain. Đu đủ còn là nguồn cung cấp kali, folate, vitamin A và B nữa.

Quả kiwi rất tốt cho sức khỏe: Loại quả này chứa các dưỡng chất thiết yếu như vitamin C, folate, kali, vitamin K và vitamin E giúp tăng cường miễn dịch. Bạn hãy bổ sung kiwi xanh vào chế độ ăn của mình.

Quả dừa tăng sức đề kháng: Uống nước dừa và ăn cùi dừa là một trong những cách tốt nhất để tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung nước cho cơ thể trong những ngày hè oi bức.

Ổi tăng cường sức đề kháng: Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ổi là loại thực phẩm nằm trong tốp những thực phẩm giàu vitamin C nhất. Trên thực tế, 1 quả ổi có thể cung cấp khoảng gấp đôi lượng vitamin C khuyến nghị một ngày và có chứa lượng vitamin C cao gấp đôi so với việc ăn 1 quả cam. Do đó, ăn ổi thường xuyên cũng có lợi ích đáng kể đối với hệ miễn dịch.

Ngoài ra vitamin C cũng liên quan đến lợi ích kháng khuẩn. Điều này có nghĩa là nó giúp tiêu diệt vi khuẩn, virus có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Quả mít rất tốt cho sức khỏe: Mít giàu protein, vitamin, carbohydrate, phytochemical và khoáng chất nên phụ huynh có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của con em mình. Mít có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, trị đái tháo đường và giúp vết thương mau lành, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch.

Trái cây họ cam quýt như chanh, cam, quýt, bưởi: Các loại trái thuộc họ quýt như cam, bưởi, chanh, chanh dây đều chứa ít calo, không có chất béo hoặc natri và tập trung lượng vitamin C cao nhất so với tất cả các loại trái cây hay các loại thực phẩm khác.

Cung cấp các loại vitamin thiết yếu giúp tăng cường năng lượng, cải thiện thị lực và làm lành vết thương. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, các loại trái thụộc họ quýt (ngọai trừ chanh) có chứa một lượng nhỏ vitamin A, có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe của răng, da, xương và cải thiện thị lực.

