6 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 10:01 AM (GMT+7)

Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, bí đỏ còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng của bí đỏ

Bí đỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại chứa không quá nhiều calo. Trung bình 1kg bí đỏ chỉ có chứa khoảng 40 calo, vì vậy bí đỏ là là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của những người muốn giảm cân.

Hàm lượng tinh bột, protein, carotene, vitamin B, vitamin C, canxi, photpho và một số dưỡng chất khác có nhiều trong bí đỏ. Trong 100g bí đỏ chín sẽ có: 9mg photpho, 430mg kali, 23mg canxi, 17mg magiê, 0,5mg sắt, 8mg vitamin C (15% nhu cầu hàng ngày), 22mcg folacin (11% nhu cầu hàng ngày), 1mg beta-caroten.

Hàm lượng dinh dưỡng trong bí đỏ thường là 90% nước, 8% gluxit, 1% protein.

Bí đỏ là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất.

Tác dụng của bí đỏ đối với sức khỏe:

1. Tốt cho não bộ

Bí đỏ có hàm lượng các axit glutamine cao, đây là một chất thiết yếu cho hoạt động của não bộ, giúp tăng cường trí nhớ và độ tập trung. Các bà mẹ khi mang thai nên bổ sung bí đỏ vào chế độ ăn sẽ giúp cung cấp dưỡng chất cho sự phát triển não bộ của thai nhi.

2. Bí đỏ giúp sáng mắt

Bí ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng dồi dào hỗ trợ thị lực khi già đi. Bí đỏ giàu beta carotene, khi vào trong cơ thể chất này được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất cần thiết cho mắt, giúp duy trì và phát triển thị lực, ngăn ngừa tổn hại cho các tế bào mắt.

Bí ngô cũng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, hai hợp chất có khả năng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Bổ sung bí ngô vào chế độ ăn thường xuyên giúp cải thiện thị lực và duy trì đôi mắt khỏe mạnh.

3. Hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư

Bí ngô chứa nhiều carotenoids, cũng giống như các loại hoa quả màu vàng khác như khoai lang, cà rốt. Đây là những hợp chất có thể hoạt động như chất chống ôxy hóa, có thể hỗ trợ cơ thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Sự kết hợp giữa các thành phần như vitamin A, C, chất sắt và hàng loạt các chất dinh dưỡng khác trong bí đỏ sẽ giúp tạo ra rào cản tự nhiên cho cơ thể để chống lại các tế bào ung thư. Ngoài ra, chất sterol trong hạt bí ngô cũng đã được chứng minh có tác dụng chống lại một số bệnh ung thư.

4. Giảm cân

Bí đỏ ít calo, trong 100g bí đỏ chín chỉ chứa khoảng 40 calo nhưng lại có rất nhiều chất xơ giúp no lâu. Loại thực phẩm này thúc đẩy tiêu hóa nhưng lại hạn chế sự thèm ăn. Hàm lượng calo và chất béo trong bí đỏ cũng rất thấp nên đây là thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân.

5. Hỗ trợ tiêu hóa

Bí ngô là một nguồn chất xơ tốt giúp cơ thể cảm thấy no, đồng thời thúc đẩy quá trình tiêu hóa lành mạnh.

Hàm lượng chất xơ trong bí ngô làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, gồm cả đường tự nhiên. Từ đó còn giúp cơ thể cân bằng tốt hơn lượng đường trong máu.

Chứa tới 90% là nước nên bí ngô hỗ trợ cho nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Từ đó sẽ kích thích hoạt động tiêu hóa, làm giảm nguy cơ chướng bụng, đầy hơi hay táo bón.

6. Làm đẹp da

Hàm lượng vitamin C trong bí đỏ giúp ngăn ngừa lão hóa.

Hàm lượng vitamin C trong bí đỏ cao giúp ngăn ngừa lão hoá, chống lại các gốc tự do gây hại cho làn da. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen là một loại protein giữ cho da luôn căng mịn và chống lại quá trình lão hóa.

Lưu ý khi ăn bí đỏ

Không nên ăn quá nhiều bí đỏ bởi hàm lượng chất xơ cao có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa.

Chỉ nên ăn 2 bữa/tuần.

Những người có cơ địa quá mẫn vẫn có thể bị dị ứng bí đỏ. Khi có các triệu chứng dị ứng như buồn nôn, đau bụng, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Tránh ăn bí đỏ đã quá già hay để lâu ngày. Bởi khi để lâu hàm lượng đường sẽ tăng lên, đồng thời biến chất, lên men dễ gây ra các thành phần độc tố có hại cho cơ thể.

Nếu đang bị rối loạn tiêu hóa thì cần tránh không nên ăn bí đỏ.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/6-cong-dung-bat-ngo-cua-bi-do-doi-voi-suc-khoe-169211020231653623.htm