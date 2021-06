5 lý do bạn nên ăn vải thường xuyên, chuyên gia chỉ cách ăn không sợ nóng và tăng dưỡng chất

Thứ Ba, ngày 08/06/2021 01:00 AM (GMT+7)

Trước khi ăn vải nên uống một chút nước muối hay trà thảo mộc, canh bí đao, chè đậu xanh... để giảm bớt tính nóng và phát huy công dụng hiệu quả.

Vải thiều chín rộ vào khoảng từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6, trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát tại quê hương vải. Lợi dụng thời điểm này đã có thông tin lan truyền vải thiều bị ép giá xuống 2.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang khẳng định không có chuyện đó, giá vải sớm tại Bắc Giang thời điểm đó dao động khoảng 20-25 ngàn đồng.

Về lâu dài, địa phương Bắc Giang đã chuẩn bị sẵn lò sấy vải trong trường hợp vải ế, tiêu thụ chậm. Nhưng đến nay chưa cần sử dụng vì vải tươi vẫn tiêu thụ đều. Hiện tại, ở một số địa điểm hỗ trợ vải ở Hà Nội với giá khoảng 20 000 đồng và tại TP HCM với mức giá khoảng 35000 đồng.

Vải ăn ngon nhất là lúc vừa hái trên cây xuống. Ảnh minh họa

Theo kinh nghiệm của những người trồng vải, vải thường chín trên cây và sẽ không chín thêm sau khi thu hoạch. Thời điểm ăn ngon nhất là lúc vừa hái trên cây xuống, đang còn tươi, không nên chọn vải chín quá. Vì vậy, đây là thời điểm tốt nhất cho những ai muốn thưởng thức.

Thực tế, nhiều người vẫn còn e dè với loại quả này bởi tính nóng. Không ít người ăn vải xong xuất hiện hiện tượng nóng, ngứa, phát ban… Để khắc phục tình trạng này, theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trước khi ăn vải nên uống một chút nước muối sẽ giảm tối đa nguy cơ nóng trong, phát ban do nhiệt.

Ngoài nước muối, bạn có thể uống cùng trà thảo mộc lạnh, ăn canh bí đao, chè đậu xanh... để giảm bớt tính nóng và phát huy công dụng hiệu quả.

5 công dụng của quả vải với sức khỏe và làm đẹp

Ảnh minh họa

Tăng cường miễn dịch

Một chén vải chứa khoảng 135 mg vitamin C. Đây là hàm lượng vitamin C tương đối cao. Một trong những chức năng "ăn tiền" của vitamin C là tăng cường khả năng miễn dịch và "phòng thủ" cho cơ thể. Giúp cơ thể chống chọi với bệnh tật, nhất là các bệnh cảm, cúm…

Phòng chống ung thư

Loại trái cây này chứa chất flavonoid giúp chống lại căn bệnh chết người như ung thư. Nó còn chứa flavones, quercitin và kaemferol là các hợp chất cực mạnh làm giảm sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Trái vải có đặc tính ấn tượng giúp phòng chống ung thư vú.

Hỗ trợ tiêu hóa

Vải có chất xơ hòa tan giúp hệ tiêu hóa khỏe, làm sạch dạ dày, giúp ăn ngon miệng và chữa chứng ợ nóng cũng như cảm giác nóng dạ dày. Hạt vải có chứa các chất làm se được sử dụng để chữa trị các bệnh đường tiêu hóa và giúp cơ thể đào thải giun đường ruột.

Giảm nếp nhăn và tàn nhang

Tuổi tác, ô nhiễm môi trường, tia UV và khói bụi… là nguyên nhân khiến làn da của bạn lão hóa sớm hơn so với tuổi. Các gốc tự do khiến làn da bị lão hóa. Vì trái vải rất giàu vitamin C giúp chống lại gốc tự do. Nó cũng chứa oligonol chống lão hóa và giảm nám da. Do đó, ăn vải hay dùng vải làm mặt nạ dưỡng da rất hiệu quả giúp các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn hay tàn nhang biến mất.

Duy trì mái tóc khỏe mạnh

Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là điều sống còn để có suối tóc khỏe mạnh vì nó giúp cung cấp oxy và các dưỡng chất để nuôi dưỡng nang tóc. Vải với các dưỡng chất vitamin C, niacin và thiamin có lợi giúp lưu thông, cung cấp đủ máu để nuôi dưỡng nang tóc.

