4 tác dụng phụ đáng sợ của dưa chuột, tuyệt đối không kết hợp với 3 thực phẩm quen thuộc này

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 10:00 AM (GMT+7)

Nhiều người chọn dưa chuột là món chủ yếu để giảm cân, nhất là trong những ngày nắng nóng, nhưng không biết rằng ăn quá nhiều dưa chuột sẽ để lại những tác dụng phụ đáng sợ.

Ai cũng nghĩ dưa chuột là 1 loại rau nên thường xuất hiện trong các bữa ăn trong nhiều gia đình, nhất là những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, thực chất dưa chuột là một loại quả. Thành phần trong dưa chuột chiếm đến 90% là nước, đồng thời chứa hầu hết các vitamin, khoáng chất tự nhiên cần thiết cho cơ thể. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất đó, dưa chuột sẽ cực tốt cho sức khỏe và làm đẹp, bao gồm: giảm cân, giải độc, ổn định huyết áp, giúp tiêu hóa tốt...

Theo khuyến cáo, nếu mục đích dùng dưa chuột để giảm cân thì trung bình mỗi ngày bạn không nên ăn quá 400g dưa chuột để đảm bảo cơ thể không bị đầy hơi, khó tiêu, mất nước và ngộ độc.

Mặc dù dưa chuột tốt cho sức khỏe nhưng không nên quá lạm dụng bởi 4 lý do sau đây:

Có chứa độc tố

Thỉnh thoảng bạn ăn phải những quả dưa chuột có vị đắng. Vị đắng này chính là do độc tố cucurbitacins và triterpenoids tetracyclic tạo thành. Những độc tố này rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu ăn nhiều.

Gây dị ứng

Dưa chuột có chứa hợp chất cucurbitacin có thể gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí phù nề. Một số trường hợp lại có những biểu hiện dị ứng khác như ngứa, sưng phồng trong khoang miệng. Trong trường hợp này bạn nên dừng ăn dưa chuột.

Gây mất nước

Trong dưa chuột có chứa nhiều chất cucurbitin có tính lợi tiểu. Đông y cũng cho rằng, dưa chuột tính lạnh, lợi tiểu.

Có thể dễ dàng nhận ra khi bạn ăn nhiều dưa chuột, bạn đi tiểu rất nhiều. Nếu ăn quá nhiều, dưa chuột có thể khiến bạn bị mất nước, mất cân bằng điện giải. Đối với người thận yếu, nếu ăn nhiều dưa chuột thì rất nguy hiểm, vì có thể mắc chứng vãi tiểu hoặc nặng hơn nữa là liệt dương.

Gây nên hội chứng thừa kali

Dưa chuột rất giàu kali. Điều này có thể là lợi thế, nhưng cũng có thể biến thành tác hại. Nếu cơ thể thừa kali có thể dẫn đến tình trạng tăng kali trong máu, gây suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, thừa kali còn có thể dẫn đến các bệnh đường ruột như đầy hơi, khó chịu...

3 thực phẩm không nên ăn cùng dưa chuột

Không ăn cùng các loại nấm

Tuy dưa chuột và nấm đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng không nên kết hợp chúng với nhau. Bởi vì nấm có tác dụng giải độc, giảm cân, loại bỏ chất béo tốt, nhưng lượng ăn mỗi lần không nên quá nhiều, nếu không sẽ có tác dụng ngược.

Không ăn cùng đậu phộng (lạc)

Dưa chuột có vị ngọt, lạnh và thường được ăn sống, trong khi đậu phộng có nhiều chất béo, nếu ăn cùng có thể gây ra tiêu chảy. Vì vậy 2 món này không phù hợp để ăn cùng nhau, đặc biệt đối với những người chức năng đường tiêu hóa kém.

Không ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C

Dưa chuột có chứa enzyme phân hủy vitamin C, nó sẽ phá hủy vitamin C trong các loại rau khác. Nếu ăn cùng những rau quả giàu vitamin C như: cà chua, cần tây, ớt chuông, mướp đắng… lượng vitamin C vào cơ thể sẽ bị phá hủy. Kết quả của việc bổ sung chất dinh dưỡng về cơ bản là không đạt được như mong muốn.

