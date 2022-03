4 lời khuyên đơn giản để rửa rau củ và trái cây an toàn hơn

Thứ Sáu, ngày 18/03/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Rửa trái cây và rau tươi là một cách đã được chứng minh để loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn và thuốc trừ sâu không mong muốn trên bề mặt của chúng trước khi ăn.

Theo The Healthy, bất kỳ loại trái cây hoặc rau quả tươi nào đều sẽ tiếp xúc với các vi sinh vật tự nhiên trong đất và môi trường. Những vi khuẩn này sẽ bám vào sản phẩm khi được hái và chúng có thể phát triển và sinh sôi trong quá trình vận chuyển.

Một số vi khuẩn này, chẳng hạn như các loài E. coli, Salmonella và Listeria, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn:

- E. Coli có thể gây tiêu chảy.

- Salmonella có thể gây ra các vấn đề về dạ dày; hoặc trong một số trường hợp sốt cao có thể đe dọa tính mạng.

- Listeria ảnh hưởng đến đường tiêu hóa nhưng cũng có thể lây lan đến máu hoặc não.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), vi rút như viêm gan A và norovirus cũng là những nguyên nhân phổ biến (nhưng nhẹ) gây bệnh do thực phẩm.

Dưới đây là những lời khuyên đơn giản để rửa rau củ và trái cây an toàn hơn:

Rửa rau củ và trái cây dưới vòi nước đang chảy

FDA khuyên rằng bạn chỉ cần sử dụng nước đang chảy để rửa trái cây và rau quả, chà xát sản phẩm để loại bỏ vi khuẩn và dư lượng thuốc trừ sâu. Để an toàn hơn bạn có thể sử dụng bàn chải lông mềm để chà các loại thực phẩm cứng hơn như dưa hoặc dưa chuột.

Rửa trái cây trước khi ăn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Feverpitched/Getty Images

Ngâm nước ít nhất 2 phút

Nghiên cứu được công bố trên Journal of Food Protection cho biết trong hầu hết các trường hợp, ngâm sản phẩm ít nhất hai phút trước khi rửa có thể giúp giảm thiểu vi khuẩn có hại.

Ngâm giấm

Một số nghiên cứu cho thấy, thêm một chút giấm vào ngâm có tác dụng ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm tốt hơn so với chỉ dùng nước.

Bạn có thể pha hỗ hợp khoảng từ 1 cốc nước giấm hòa cùng 2 cốc nước sạch, ngâm trong khoảng 10 phút và sau đó tiến hành rửa lại bằng nước.

Ngâm baking soda

Nghiên cứu được công bố trên Journal of Agricultural and Food Chemistry cho biết, độ pH kiềm của baking soda giúp phân hủy dư lượng thuốc trừ sâu cứng đầu.

Bạn có thể pha hỗ hợp một thìa cà phê baking soda hòa với 2 cốc nước sau đó tiến hành ngâm trái cây và rau củ trong vòng 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

FDA và CDC nói rằng trong hầu hết các trường hợp, rửa kỹ bằng nước đang chảy có hiệu quả trong việc hạn chế nguy cơ vi khuẩn và thuốc trừ sâu. Để an toàn hơn, đặc biệt nếu bạn chuẩn bị thức ăn cho trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hoặc những người khác có hệ miễn dịch bị tổn thương, nghiên cứu cho thấy rằng thêm giấm hoặc baking soda vào nước để ngâm có thể đem lại hiệu quả an toàn hơn, theo The Healthy.

