20 phút chế biến, chỉ 15.000đ có ngay món ăn lạ miệng với trứng sốt chua ngọt ngon miệng đẹp mắt như đầu bếp chuyên nghiệp

Trứng sốt chua ngọt

Trứng gà rất giàu protein chất lượng cao cùng với các axit amin thiết yếu, bổ sung chất dinh dưỡng, chất béo lành mạnh, có lợi cho sức khỏe, tăng khối lượng cơ bắp, hạ huyết áp và tăng sức khỏe của xương...

Đổ trứng vào khuôn để tạo hình món trứng sốt cà chua thêm đẹp mắt. Ảnh minh họa.

Ăn trứng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ. Lutein và zeaxanthin có trong trứng là những chất chống oxy hóa tốt cho mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Vitamin A trong trứng cũng rất tốt cho sức khỏe mắt.

Sau đây là cách làm món trứng sốt với cà chua cực kỳ ngon miệng, chỉ tốn 15 ngàn đồng với 20 phút là xong món ăn mặn cho cả nhà.

Nguyên liệu làm trứng sốt

- 3 quả trứng đánh bông

- 2 nhánh hành khô, 3 quả ớt đỏ, 1/2 quả chanh lấy nước, 4 muỗng dầu ăn, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê xì dầu, 2 muỗng nước.

Cách làm món trứng sốt

- Cho một chút dầu vào chảo, tráng trứng.

- Đổ dầu vào chảo, đun nóng. Cho hành khô, ớt và xì dầu vào xào khoảng 5 phút tới khi tất cả có mùi thơm.

- Thêm đường và nước chanh, đảo đều hỗn hợp.

- Vặn nhỏ lửa, cho trứng vào chiên thêm một chút nữa để hỗn hợp nước sốt ngấm vào trứng.

Từng miếng trứng mềm ngon thấm đều sốt chua ngọt lại cay cay, ngon miệng mà giàu dinh dưỡng.

Thỉnh thoảng bạn hãy đổi vị cho bữa cơm gia đình với món trứng sốt cà chua vừa lạ miệng, tốn ít thời gian và rất trôi cơm nhé.

Món trứng xốt cà chua. Ảnh minh họa.

Cách làm món trứng sốt chua ngọt 2

Nguyên liệu làm món trứng sốt chua ngọt

5 quả trứng

2 quả ớt, 3 tép tỏi, 2 cây hành lá thái nhỏ.

30g đường, 15ml nước tương, 15ml dầu hào, 30g tương cà, 30ml giấm

Cách làm trứng sốt chua ngọt

Làm nước sốt

Băm nhỏ tỏi. Ớt xắt nhỏ cho vào bát.

Đổ đường, nước tương, dầu hào, tương cà vào. Thêm giấm và lượng nước thích hợp vào khuấy đều.

Làm món trứng sốt chua ngọt

Chảo đun nóng, đặt khuôn chiên trứng vào chảo rồi đổ lượng dầu chiên cần dùng vào.

Đập trứng khuôn, chiên ở lửa nhỏ cho se mặt. Làm như vậy cho hết số trứng còn lại.

Đổ sốt đã pha vào chảo trứng và đun sôi. Đậy nắp chảo và đun nhỏ lửa trong khoảng 1 phút. Khi sốt đặc sệt lại thì rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Bày trứng vào đĩa và ăn cùng cơm nóng là ngon nhất.

Món trứng sốt chua ngọt làm thế này hương vị thơm, mềm ngọt và thấm đều sốt chua ngọt rất ngon miệng, trôi cơm – đặc biệt trẻ nhỏ rất thích ăn.

Các mẹ chỉ mất khoảng 20 phút chế biến và tốn 15.000đ/ bữa ăn với món trứng xốt chua ngọt này.

Trứng cút sốt cà chua

Nguyên liệu

- 250g trứng cút

- 2 quả cà chua

- 1 củ hành tây nhỏ

- 4 nhánh tỏi, 10g hành lá, lượng dầu ăn vừa phải, 1 thìa dầu hào, 1 thìa xì dầu nhạt (xì dầu có thể thay bằng nước mắm), 2 thìa tương cà, lượng muối vừa phải.

Cách làm

Trứng cút rửa sạch, cho vào nồi luộc chín rồi đem bóc bỏ vỏ.

Để bóc vỏ trứng cút dễ thì vớt trứng trong nước sôi thả vào ngâm trong nước lạnh 5 phút, sau đó đổ nước ra, dùng màng bọc thực phẩm đậy kín miệng chậu và lắc nhanh để vỏ giập và dễ bóc.

Cà chua rửa sạch, cắt nhỏ.

Hành tím băm nhỏ, tỏi băm nhỏ, hành lá thái nhỏ.

Đun nóng dầu cho trứng cút vào chảo, chiên vàng thì vớt hết ra bát.

Món trứng cút xốt cà chua rất ngon miệng. Ảnh minh họa.

Dầu còn trong chảo thì cho tỏi vào phi dậy mùi thơm thì đổ cà chua, hành tây vào xào đều.

Thêm 1 thìa dầu hào, 1 thìa xì dầu nhạt, 2 thìa tương cà chua và lượng muối vừa ăn, đảo đều.

Cà chua giờ đã nhừ thì đổ trứng cút chiên vào. Thêm tương cà và đảo đều, đậy vung lại om một lúc. Khi trứng cút và nước cà chua quyện vào nhau thì hạ lửa om tiếp 10 phút thì rắc hành lá thái nhỏ vào là xong.

Món trứng cút sốt cà chua đậm đà, chua chua ngọt ngọt rất thơm ngon, hấp dẫn, ăn với cơm nóng rất trôi cơm.

Lưu ý:

- Có thể gọt vỏ cà chua trước rồi cắt, hoặc băm nhỏ rồi cho vào nồi nấu chín (với người ghét cà chua, hoặc không thích ăn vỏ cà chua).

- Không chiên trứng cút quá lâu kẻo trứng cút sẽ cứng và nhanh cháy, mất độ mềm thơm, mùi vị không ngon.

- Nhà có trẻ nhỏ thì bỏ ớt.

