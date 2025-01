2 món ngon làm từ bóng bì không thể thiếu trong ngày Tết miền Bắc

Mâm cỗ truyền thống của người miền Bắc không thể thiếu bát canh bóng bì và đĩa bóng bì xào thập cẩm. Những món ăn này không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc bắt mắt mà còn bởi hương vị ngọt thanh, dễ ăn, mang đến trải nghiệm ẩm thực thú vị trong những ngày đầu xuân.

Bóng bì xào thập cẩm

Nguyên liệu:

- Bóng bì lợn: 50gr

- Thịt thăn lợn: 100gr

- Súp lơ xanh: 1 cây cỡ vừa

- Súp lơ trắng: 1 cây cỡ vừa

- Đậu hà lan, cà rốt, ngô bao tử: 50g mỗi loại

- Nấm hương: 15 cái

- Tôm nõn khô: 20g

- Nước luộc gà: 200ml (1 bát cơm)

- Gừng, rượu trắng, bột canh, hạt tiêu, rau mùi ta, nước mắm.

Cách làm:

- Ngâm bóng bì trong nước vo gạo hoặc nước lã đến khi hơi mềm rồi rửa sạch.

- Cắt thành các miếng hình quả trám cỡ 4 cm. Sau đó bóp lại bóng bì với rượu trắng và gừng đập dập để tẩy hết mùi hôi, giúp bóng bì thơm và có màu trắng đẹp. Xả lại với nước sạch, vắt khô bóng.

- Súp lơ xanh và trắng rửa sạch, chẻ dọc thân rồi chia thành từng miếng nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa ăn (tỉa hình hoa cho đẹp). Đậu Hà Lan tước vỏ, ngô bao tử nhặt bỏ râu cắt đôi theo chiều dọc, rau mùi ta nhặt rễ; tất cả đem rửa sạch để ráo.

- Nấm hương khô ngâm nước ấm cho nhanh nở. Tôm khô ngâm nước nóng cho nhanh mềm. Thịt thăn lợn thái mỏng, ướp với 1 thìa cafe nước mắm, ½ thìa cafe hạt tiêu, để 15 phút cho ngấm.

- Đun sôi 1 nồi nước, lần lượt trụng sơ cà rốt, su hào, súp lơ, rồi vớt ra thả ngay vào bát nước lạnh để rau giữ được màu tươi và giòn.

- Bắc 1 chảo to, sâu lòng lên bếp chế độ lửa to nhất, đun dầu đến khi nóng, cho hành khô vào phi thơm. Để lửa to, cho thịt thăn vào xào đến khi thịt chín. Cho tôm nõn vào xào cùng khoảng 30 giây. Tiếp theo, cho bóng bì vào xào cùng, thêm 1 muôi canh nước luộc gà vào. Xào to lửa.

- Tiếp tục cho tất cả chỗ rau củ và nấm hương đã trần sơ vào chảo, đảo đều trên lửa lớn khoảng 1-2 phút nữa. Nhanh tay cho thêm 1 muôi canh nước luộc gà và vẫn xào trên lửa lớn. Nêm nếm gia vị vừa ăn.

- Cho hành, mùi cắt khúc vào, đảo đều rồi tắt bếp. Trút ra đĩa, rắc thêm hạt tiêu lên trên, ăn nóng.

Yêu cầu thành phẩm: Bóng bì thơm, chín giòn, đượm vị. Rau chín vừa tới, giữ được màu sắc tươi tắn.

Canh bóng bì

Nguyên liệu:

- Bóng bì lợn: 100gr

- Tôm khô: 50gr

- Thịt nạc vai: 150gr

- Giò lụa: 100gr

- Trứng gà: 1 quả; Nấm hương: 50gr; Cà rốt: 1 củ; Su hào: 1 củ; Đậu Hà Lan: 50gr; Hành lá, mùi: một ít

- Gia vị: Muối, hạt nêm, tiêu, nước mắm, dầu ăn.

Cách làm:

- Bóng bì ngâm bóng trong nước ấm với chút muối khoảng 30 phút cho nở mềm, sau đó rửa sạch, thái miếng vừa ăn.

- Tôm khô ngâm nước ấm khoảng 20 phút, vớt khô, giã nhuyễn. Nấm hương ngâm nước ấm, cắt bỏ chân, rửa sạch.

- Thịt nạc vai: Xay nhuyễn, ướp cùng chút muối, tiêu, hạt nêm. Cà rốt, su hào gọt vỏ, cắt tỉa thành hình hoa. Giò lụa cắt miếng mỏng hoặc thái sợi.

- Đun sôi một nồi nước nhỏ, thả bóng bì vào chần qua, sau đó vớt ra để ráo. Áp chảo bóng với chút dầu ăn để bóng vàng thơm.

- Trộn thịt xay với tôm khô, đập thêm trứng gà vào, nêm chút gia vị rồi viên thành từng viên nhỏ.

- Đun sôi 1,5 lít nước, thả tôm khô giã nhuyễn vào để nước dùng ngọt. Cho cà rốt, su hào, đậu Hà Lan vào nấu mềm. Thả chả viên vào, nấu đến khi chả nổi lên mặt nước. Cho bóng bì, giò lụa, nấm hương vào nồi, đun sôi khoảng 5 phút.

- Nêm lại gia vị cho vừa miệng, thêm hành lá, lá mùi. Múc canh ra tô, trang trí thêm vài lát cà rốt và nấm cho đẹp mắt.