10 món ngon của nước Mỹ

CNN nhận xét ẩm thực Mỹ giống "nồi lẩu thập cẩm" khi cùng lúc bị ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa: bản địa, châu Phi, Anh, châu Âu, châu Á và Mỹ Latin. Theo năm tháng, mọi người kết hợp các món ăn cổ điển của các châu lục kể trên lại và biến chúng thành những món đặc trưng của Mỹ.

Dưới đây là những món ăn CNN đánh giá "tuyệt vời nhất", từ món khai vị đến tráng miệng, như một lời khuyên dành cho du khách đam mê ẩm thực khi đến Mỹ.

Thịt nướng barbeque

Thế giới đều thích thịt nướng nhưng người Mỹ đã đưa niềm đam mê về món ăn này lên tầm cao mới. Mỹ có 4 phong cách thịt nướng cổ điển nổi tiếng chia theo từng vùng: Carolinas (hai bang South và North Carolina) với thịt lợn nướng nguyên con, Texas chủ yếu là thịt bò nướng, Memphis chuyên về sườn nướng kèm gia vị và Kansas City với thịt nướng ăn kèm sốt ngọt làm từ cà chua.

Trong từng vùng lại chia thành từng phong cách nướng thịt khác nhau như người dân ở miền Đông Carolina thích nướng lợn nguyên con cùng sốt giấm, miền Tây lại thích nướng vai lợn với sốt cà chua và giấm. Một số vùng ở Nam Carolina, người dân ưa chuộng sốt mù tạt. Ảnh: A Taste of az

Đậu bắp chiên

Đậu bắp, loài cây phát triển mạnh trong điều kiện nóng ẩm, là món ăn thường xuyên xuất hiện trên bàn của người Mỹ. Bên cạnh đó, người Mỹ rất yêu thích các món ăn chiên ngập dầu. Do đó, đậu bắp chiên là món ăn kết hợp giữa hai thói quen lâu đời của người dân nước này, và được nhiều người yêu thích. Ảnh: Just A Pinch

Salad Cobb

Món ăn được sáng tạo bởi Bob Cobb, chủ sở hữu chuỗi nhà hàng Brown Derby. Năm 1937, Cobb dùng những thứ còn lại trong tay để thái nhỏ, trộn đều chúng lên để tạo thành một món salad phục vụ Sid Grauman ăn đêm. Grauman là doanh nhân, người đã xây hai địa danh nổi tiếng và thu hút nhiều người ghé thăm nhất Hollywood: nhà hát Trung Quốc và nhà hát Ai Cập.

Grauman khi đó rất thích món ăn này và khiến cả Los Angeles thích nó. Dần dần, món ăn trở thành niềm yêu thích của nước Mỹ. Salad Cobb gồm thịt xông khói giòn, phô mai xanh, ức gà lạnh, quả bơ, trứng luộc, cà chua và xà lách. Ảnh: Spoon ful of si

Sandwich bơ đậu phộng mứt trái cây

Món này từng là thực phẩm xa xỉ dành cho giới thượng lưu Mỹ đầu thế kỷ XX.

Theo Hội đồng Đậu phộng quốc gia, bơ đậu phộng lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Thế giới Columbia năm 1893 ở thành phố Chicago và trở nên phổ biến trong các quán cà phê cao cấp. Ngày nay, món ăn quen thuộc đến mức thường xuất hiện trong các bữa trưa phụ huynh Mỹ chuẩn bị cho con mang đến trường. Ảnh: Feed feed

Bánh mì rán

Bánh mì rán là món ăn của người Mỹ bản địa, ra đời do nhu cầu cấp thiết vào giữa những năm 1800, khi các bộ lạc buộc phải rời bỏ vùng đất của họ và đến nơi mới sinh sống (hiện là bang New Mexico). Do không có thực phẩm tươi sống, họ phải sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn do chính phủ cung cấp để tránh bị đói.

Kể từ đó, bánh mì rán gồm muối, bột nở, bột mì trở thành loại thực phẩm phổ biến, được yêu thích qua nhiều thế hệ và đôi khi bán cho du khách đến tham quan. Món ăn được coi như sự tôn vinh giữa cái cũ và mới, truyền thống và hiện đại, sự tương đồng và khác biệt. Ảnh: Food

Cơm đậu đỏ

Cơm ăn cùng đậu đỏ là một phần không thể thiếu trong bản sắc ẩm thực của bang New Orleans và Louisiana. Theo truyền thống, món ăn này thường được dùng vào thứ Hai (nhưng mọi người có thể ăn vào mọi ngày trong tuần). Đậu đỏ ninh nhừ với ớt cayenne, xúc xích xông khói, hành tây, cần tây, ớt chuông. Ảnh: Food & Wine

Hamburger

Ngoại trừ bánh táo, không món ăn nào "Mỹ" hơn một chiếc hamburger, theo nhận xét của CNN.

Chuyên gia về hamburger George Motz cho biết món ăn đậm chất Mỹ này có nguồn gốc từ Mông Cổ. Món thịt cừu sống của người Mông Cổ sau nhiều năm du nhập vào Hamburg, Đức đã chuyển thành món thịt bò băm nấu chín. Những người nhập cư Đức đã mang nó đến Mỹ và biến tấu thành nhân bánh mì. Đầu thế kỷ XX, hamburger trở thành món ăn thống trị ẩm thực Mỹ và ngày nay, nó được biết đến như một biểu tượng của đế chế đồ ăn nhanh. Ảnh: Spruce Eats

Bánh táo

Sở thích ăn bánh nướng đã theo chân người Anh đến Mỹ từ nhiều thế kỷ trước và người Mỹ đã biến món ăn nhập khẩu này thành một sản phẩm hoàn toàn mang bản sắc Mỹ.

Địa lý và khí hậu cũng giúp Mỹ khẳng định vị thế của bánh táo. Những vùng đất rộng lớn của quốc gia này, với 4 màu rõ rệt và địa hình dốc, là điều kiện lý tưởng để trồng táo. 10 bang cho sản lượng táo hàng đầu nước Mỹ là Washington, New York, Michigan, Pennsylvania, California, Virginia, North Carolina, Oregon, Ohio và Idaho. Ảnh: Martha stewart

Poke

Hawai'i, bang cuối cùng sáp nhập Mỹ đã khởi xướng một trong những xu hướng ẩm thực mới nhất nước: poke, món cá sống thái hạt lựu trộn với nước sốt, dùng làm món chính hoặc khai vị. Những người nhập cư Nhật Bản và Trung Quốc đã thêm shoyu (một loại nước tương) và dầu mè vào món poke.

Có nhiều biến thể của poke và thường ăn cùng cơm, rong biển hoặc salad rau xanh. Thực khách cũng có thể tìm thấy món poke trong nhân bánh tacos. Ảnh: Super Valu

Súp nghêu

Tại Mỹ, người dân có hai cách nấu súp nghêu phổ biến. Những người sống tại vùng New England tin rằng món ăn sẽ giàu dinh dưỡng nếu nghêu nấu cùng sữa, kem, khoai tây nghiền, hành tây, thịt lợn muối hoặc xông khói. Nhóm sành ăn tại Manhattan, New York thích nấu chúng cùng cà chua, hành tây, tỏi, cần tây, cà rốt, khoai tây.

Ngoài ra, CNN cũng gợi ý thêm các món ăn khác thực khách có thể thưởng thức khi đến Mỹ như gà tướng Tso, súp yến mạch, sandwich reuben, bánh quy chocolate chip, thịt hầm gumbo.

Ảnh: Sammy Wong's Kitchen

