10 món ăn phòng ngừa cảm cúm mùa rét

Canh cải nấu cá rô và gừng

Bát canh ấm nóng và hấp dẫn bởi rau cải xanh mềm xen kẽ thịt cá trắng thơm, ngọt tự nhiên, the cay từ gừng. Món ăn này kích thích vị giác ngày rét và ngừa cảm cúm.

Theo Đông y, gừng vị cay, tính ấm, vào ba kinh phế tì vị, hỗ trợ chữa cảm mạo phong hàn, nôn và buồn nôn do tỳ vị hư hàn, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, chữa ho do ngoại cảm hoặc ho lâu ngày do viêm phế quản cấp, mạn tính. Cá rô vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ khí huyết, ích tỳ vị tốt cho người suy nhược cơ thể, tì vị yếu, ăn uống không tiêu. Cải xanh vị cay, tính ôn giúp trừ đờm, làm ấm tì vị và kích thích tiêu hóa, lợi khí.

Nếu không có cá rô đồng có thể thay thế bằng cá rô nuôi hoặc cá quả nấu canh cải đều ngon. Để khử mùi tanh của cá nên đun sôi già nước mới cho vào luộc hoặc nướng rồi gỡ lấy thịt cá.

Thịt rang sả ớt

Từng miếng thịt bên ngoài xém cạnh màu nâu đỏ bắt mắt mà bên trong giữ độ ngọt tự nhiên, dậy mùi thơm của sả, the cay từ ớt. Món này cách làm đơn giản lại ngon miệng và hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm nhờ các gia vị sả, ớt và hành.

Theo y học cổ truyền, sả vị the, cay, mùi thơm, tính ấm giúp sát khuẩn, chống viêm, hạ khí, thông tiểu, tiêu đờm, chữa ho do cảm cúm. Ớt vị cay, tính nóng giúp làm ấm cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu và chống viêm, kháng khuẩn hiệu quả.

Nên dùng thịt ba chỉ, thịt nách có nạc mỡ đan xen, khi rang không bị khô. Không ướp thịt trước bởi sẽ làm thịt ra nước khi rang lâu khô, lâu xém cạnh. Tùy theo khẩu vị mà điều chỉnh lượng sả và ớt cho phù hợp.

Canh sườn non hầm khoai tây

Đây là món ăn ''quốc dân'' thường thấy trong mâm cơm ngày rét miền Bắc vừa giàu chất dinh dưỡng, vừa giúp tăng cường sức đề kháng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoai tây giàu vitamin C giúp phòng ngừa cảm cúm, tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Cá kho riềng

Từng miếng cá kho săn chắc, đậm vị, nước kho sóng sánh, màu óng ả theo thớ thịt cá tựa vân gỗ cẩm lai, phần mỡ bụng cá trong, riềng bùi dẻo. Khi ăn cảm nhận rõ vị mềm béo, không bị khô, nếu kho lâu còn ăn được cả xương.

Không chỉ là món ăn hợp tiết trời lạnh mà còn là bài thuốc quý phòng ngừa cảm cúm trong thời tiết lạnh khi có riềng. Riềng vị cay, nóng, mùi thơm dùng làm gia vị kho cá, nấu giả cầy, ủ các loại mắm hoặc nấu một số loại lẩu. Thảo dược này chống co thắt do hỗ trợ giảm đờm, giãn phế quản, giảm ho, đau họng... Nên chọn riềng bánh tẻ (không già quá hay non quá), màu vàng tự nhiên, cắt lát mỏng lát đáy nồi khi kho cá.

Gà rang gừng

Trong ẩm thực Việt, củ gừng luôn được ưu ái làm gia vị cho nhiều món như rang gà, kho vịt, xào thịt trâu bò, nấu các món ăn tanh lạnh như cua, cá, ốc, hến, ba ba... Gừng chứa 2 - 3% tinh dầu cũng như chất cay giúp kháng viêm, tiêu đờm, trị đau bụng.

Thịt gà rang gừng là món ăn quen thuộc thường thấy vào mùa rét miền Bắc. Từng miếng thịt gà đậm vị, dậy mùi thơm ấm nóng của gừng, hạt tiêu. Món này ăn nóng cùng cơm trắng rất ngon.

Bún lòng xào nghệ

Món ăn đậm chất Huế thu hút bởi lòng giòn dai, có chút béo ngậy, màu vàng ươm quyện với bún mềm thấm vị ngọt ngon từ lòng, vị the cay kích thích vị giác.

Theo dân gian, nghệ có vị cay, đắng, tính ôn hòa, chứa nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là curcumin chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm và trị ho. Món bún lòng xào nghệ luôn được các bà, các mẹ làm cho gia đình vào mùa lạnh giúp phòng ngừa cảm cúm và trị ho hiệu quả.

Thịt kho tiêu

Với nguyên liệu và cách làm đơn giản, bạn sẽ có ngay đĩa thịt kho mỡ trong, vị đậm đà, óng màu nâu đỏ, dậy mùi thơm và vị the cay từ hạt tiêu. Món này ăn cùng cơm trắng, dưa chua dễ chiều vị giác vào bất kể mùa nào.

Theo Đông y, hạt tiêu vị cay, mùi thơm, tính nhiệt vào tỳ, vị, phế và đại tràng có tác dụng ôn trung, tán hàn, hạ khí, tiêu đàm, điều vị, giải độc; sát khuẩn, giải độc... hạt tiêu được dùng làm gia vị cho nhiều món ăn vừa kích thích vị giác, vừa giúp giữ ấm cơ thể, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Mực xào sa tế

Mực giòn sần sật, vị cay nồng từ sa tế, rau của quả chín tới giòn ngọt kích thích vị giác.

Món ăn giúp giữ ấm cơ thể, hỗ trợ hành tây, hành lá, ớt giúp tăng cường sức khỏe mùa lạnh.

Tuy nhiên, để phòng cảm cúm hiệu quả nên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau củ quả, uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.