Nóng trong tuần: Vén màn bí mật cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh liên quan đường đây đánh bạc nghìn tỉ

Chủ Nhật, ngày 08/04/2018 20:00 PM (GMT+7)

Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam; Học sinh lớp 3 bị phạt uống nước vắt từ giẻ lau bảng;… là những tin đáng chú ý nhất tuần.

Khởi tố cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Tuần qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an).

Trước đó, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh.

Ông Vĩnh bị bắt để điều tra vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố".

Theo đó, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) và bị can Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip.

Học sinh lớp 3 bị phạt uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng

Tuần qua, gia đình cháu P.P.A (học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, TP.Hải Phòng) phản ánh: Cách đây khoảng 2 tuần, do nói chuyện trong lớp, cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Minh Hương yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng. Cháu đã thực hiện theo yêu cầu của cô. Vì sợ nên cháu không nói với ai. Gia đình chỉ biết chuyện qua một bạn học của P.A.

Sự việc đã được xác nhận là có thật và cô giáo Hương đã bị đuổi việc ngay lập tức.

Giải thích về hành động phản giáo dục của mình, cô Hương nói: “Hành động của mình với học sinh không phải vì kỳ thị hay ghét bỏ, mà chỉ đơn giản nghĩ là doạ cho trẻ ngoan hơn”.

Đến ngày 6/4, gia đình đã đưa P.A. đi kiểm tra sức khoẻ. Tuy nhiên, khi chuẩn bị nội soi dạ dày cho cháu P.A., giữa gia đình cháu và bà Tạ Thị Ng. (Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện An Dương, mẹ cô giáo Hương) xảy ra mâu thuẫn nên gia đình đã đưa cháu về nhà không tiếp tục khám nữa.

Theo lời gia đình cháu P.A., bà Ng. đã có hành vi "giằng co" tờ phiếu kết quả xét nghiệm của cháu P.A.

Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh xin dừng nhận ủng hộ

Tài xế Tiến đã nhận được số tiền 240 triệu đồng do một doanh nhân ở Tp. Hồ Chí Minh ủng hộ.

Tuần qua, tài xế Đỗ Văn Tiến (Thủy Nguyên, Hải Phòng) – ngườu đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh rồi gây tai nạn đã nhận được số tiền 240 triệu đồng do một doanh nhân ở TP.HCM ủng hộ.

Anh Tiến cho biết thêm, tính đến chiều 4/4, ngoài số tiền đó, anh còn nhận được 70 triệu đồng ủng hộ từ các mạnh thường quân khác.

“Số tiền hiện tại dự tính đã vượt so với phần gia đình tôi phải bồi thường. Tôi mong muốn các mạnh thường quân dừng việc gửi tiền ủng hộ vào tài khoản của vợ tôi”, anh Tiến cho hay.

Về số tiền được ủng hộ, vợ anh Tiến cho hay, sau khi giải quyết đền bù vụ tai nạn, anh chị cũng sẽ trích một số tiền đi ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Khói lửa bủa vây cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhiều ô tô gặp nạn

Khói lửa bủa vây cao tốc TP.HCM- Long Thành ảnh hưởng đến tầm nhìn của các tài xế, do đó đã xảy ra tai nạn

Chiều 3/4, tại km 20+200, trên tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 6 phương tiện bị hư hỏng nặng và 2 người bị thương.

Sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm điều hành đường cao tốc đã điều động nhân viên tuần tra xử lý sự cố tới hiện trường, thông tin lên các bảng VMS dọc tuyến cũng như đài VOV Giao thông để thông báo đến các tài xế, đồng thời thông báo đến các lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu do các phương tiện không giữ được khoảng cách an toàn.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó giám đốc quản lý tuyến cao tốc VEC E TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây cho biết sau sự cố tai nạn liên hoàn trên, ban đầu ghi nhận nguyên nhân do hạn chế tầm nhìn vì ảnh hưởng của khói khi người dân đốt đồng bên phải tuyến cao tốc, cháy lan vào trong hành lang an toàn.

Tàu cao tốc chở 42 hành khách chìm trên biển Cần Giờ

Tàu cao tốc bị chìm ở khu vực bến Tắc Suất

Sáng 8/4, tàu cao tốc của hãng Greenline DP chở 42 hành khách xuất phát từ TP.Vũng Tàu về TP.HCM. Khi cách bờ biển Cần Giờ khoảng 300m, bộ phận bơm nước của tàu gặp sự cố, nước tràn vào khiến tàu nghiêng một bên.

Lúc này các hành khách đứng dồn về một phía để tàu cân bằng; lái tàu cố gắng điều khiển vào bến Tắc Suất.

Khi vào gần tới bến, lái tàu mất phương hướng để tàu đập mạnh vào cầu cảng, làm kính cường lực bị vỡ. Hơn 40 hành khách hoảng hốt chạy lên mũi tàu, nhảy lên cầu cảng an toàn trước khi tàu chìm.

Theo ông Trần Song Hải, Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP, trước khi tàu khởi hành đón khách, sáng nay phía công ty đã cho người kiểm tra tàu từ máy, thân tàu, vỏ, vệ sinh… và tàu đều đảm bảo an toàn.