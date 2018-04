Nóng 24h qua: Lộ thân thế cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng

Học sinh bị phạt súc miệng bằng nước giẻ lau bảng và thông tin về quán karaoke hạng sang bị ông Đoàn Ngọc Hải phạt hơn 100 triệu đồng là những tin “nóng” nhất ngày 5/4.

Học sinh bị phạt uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Trưa 5/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, sáng cùng ngày, sau khi báo cáo lãnh đạo huyện An Đồng, Hội đồng sư phạm nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương, cô giáo phạt học sinh bằng cách bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng.

Nội dung bản kiểm điểm của cô giáo N.T.M.H

Theo bà Ngọc, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương mới tốt nghiệp năm 2017, tháng 8/2017 được trường Tiểu học An Đồng ký hợp đồng làm giáo viên, chủ nhiệm lớp 3A5. Đây là lớp có học sinh Phạm P.A., nữ học sinh bị cô Hương phạt uống nước vắt từ giẻ lau bảng.

Cô Minh Hương là con gái của bà Tạ Thị Ng., Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học kinh tế, cô Minh Hương học thêm văn bằng của trường sư phạm, ra trường là về Trường Tiểu học An Đồng dạy học, đến nay mới được 7 tháng.

Trước đó, em Phạm P.A. vì nói chuyện riêng trong lớp 3A5, bị cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt bằng cách bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin.

Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ kiểm tra quán karaoke hạng sang

Chiều 4/4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành gồm trật tự đô thị, PCCC tiếp tục đi kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Tại karaoke Kingdom trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định), đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này vi phạm hàng loạt về vấn đề PCCC như: thi công lắp hệ thống PCCC không đúng bản vẽ được duyệt, bố trí vật tư hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn, ngăn cháy, chuông báo cháy không hoạt động….

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần kiểm tra về PCCC trên địa bàn quận 1

Căn cứ theo Nghị định 167, đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt cơ sở này tổng cộng 103 triệu đồng, yêu cầu khắc phục ngay các lỗi nếu không sẽ bị cưỡng chế. Karaoke Kingdom được đánh giá thuộc hạng sang ở trung tâm Sài Gòn và có hàng trăm khách đến đây vui chơi mỗi ngày.

Trước đó, vào ngày 1/4, đoàn liên ngành quận 1 kiểm tra 2 quán karaoke “hạng sang” là King dom và Avatar trên đường Phạm Viết Chánh (phường Nguyễn Cư Trinh) phát hiện cả 2 điểm này mặt tiền bị bảng quảng cáo che kín, không lối thoát.

Học sinh đâm gục thầy giáo sau khi tan trường

Theo cơ quan chức năng, khoảng 10 giờ 30 ngày 5/4, khi tan trường, nhiều học sinh bàng hoàng khi thấy Ng.V.C. đang là học sinh lớp 12A6 - Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình "bỗng dưng" cầm một dao bấm dài 10 cm với vẻ mặt sát khí đứng ở cổng trường.

Lúc này, khi thầy giáo Ng.V. T. (30 tuổi), giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A6, vừa bước ra cổng thì C. bất ngờ dùng con dao lao vào đâm một nhát vào bụng thầy T. Qúa bất ngờ, thầy T. không kịp phản ứng đã bị gục tại chỗ.

Vết thương dài thấu bụng khiến thầy T. đau đớn

Sau đó, thầy T. được mọi người đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, có một vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải, kích thước 2 x 2 cm, bị tổn thương gan phải buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Đôi tình nhân ăn lá ngón tự tử

Sáng 5/4, ông Hồ Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự tử bằng lá ngón khiến 2 người chết. Đó là anh H. V. B. (36 tuổi) và chị H. Th. Nh. (20 tuổi) cùng trú thôn Xanh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Lá ngón là nỗi ám ảnh người dân miền núi ở Quảng Ngãi. Ảnh minh họa

Theo người nhà nạn nhân, anh B. và chị Nh. trước kia từng có tình cảm với nhau. Song do nhiều lý do nên cả 2 không đến được với nhau. Sau khi chia tay, anh B. lập gia đình và đã có 2 con, còn chị Nh. cũng lập gia đình và cũng đã có con.

Đến cuối tháng 3 vừa qua, cả hai tình cờ gặp nhau tại một đám cưới trong thôn. Sau đó, cả 2 cùng nhau vào rừng "tâm sự" thì bị người thân phát hiện. Vì xấu hổ nên sáng 2/4, chị Nh. đã vào rừng gần nhà hái lá ngón và cùng anh B. ăn tự tử.