Fansipan xuống 0 độ C, băng giá bất ngờ phủ trắng xóa

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 08:58 AM (GMT+7)

Nhiệt độ giảm mạnh xuống 0 độ C, kèm theo mưa khiến đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ giảm xuống 0 độ C kèm mưa nhỏ, băng giá xuất hiện ở Fansipan. Ảnh Nguyễn Viết Mai.

Tối 6/4, nhiều du khách bất ngờ khi thấy băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan (Lào Cai). Băng giá phủ một lớp dày trên những cành cây, ngọn cỏ…

Theo anh Nguyễn Viết Mai, một du khách cho hay, lúc 19h30, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan giảm xuống 0 độ C, thời tiết có kèm mưa nhỏ khiến băng giá xuất hiện ở nhiều nơi. Hiện tượng này khiến nhiều người khá bất ngờ.

Sở dĩ, hiện tượng băng giá xuất hiện ở Fansipan là do miền Bắc đang hứng một đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Băng giá phủ trắng các cành cây trên đỉnh Fansipan. Ảnh Nguyễn Viết Mai.

Băng giá xuất hiện vào thời điểm những đợt lạnh cuối mùa khiến nhiều du khách khá bất ngờ. Ảnh Nguyễn Viết Mai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối nay (6/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa rào và dông diện rộng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Tối 6/4, nhiệt độ tại trung tâm thị trấn Sa Pa (cao 1.570 m) khoảng 8 độ C. Trung bình lên cao 100 m, nền nhiệt sẽ giảm 0,6 độ C do đó, đỉnh Fansipan - nơi có độ cao 3.143 m so với mực nước biển có thể giảm xuống 0 độ C.

Băng giá xuất hiện vào buổi tối dưới những ánh đèn khiến nhiều người thích thú. Ảnh Nguyễn Viết Mai.

Dưới những bãi cỏ, băng giá cũng phủ một lớp trắng xóa. Ảnh Nguyễn Viết Mai.

Đến sáng sớm này (7/4), băng giá vẫn phủ trắng nhiều cành cây, ngọn cỏ trên đỉnh Fansipan.