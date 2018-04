Đã giàu nay còn giàu hơn: Jack Ma sở hữu thêm startup được định giá 150 tỷ USD

Chủ Nhật, ngày 15/04/2018 05:00 AM (GMT+7)

Dịch vụ của họ phủ sóng trên 13 lĩnh vực tiêu dùng, cung cấp cho người dùng ở hơn 200 quốc gia và khu vực.

Ant Financial – chi nhánh tài chính thuộc tập đoàn Alibaba vừa qua đã nâng giá trị thương hiệu lên mức 150 tỷ USD (3.417.400 tỷ VND) sau vòng gọi vốn mới nhất. Con số này thậm chí còn cao hơn giá trị thương hiệu của Alibaba khi lên sàn năm 2014 (142 tỷ USD), đưa Ant Financial lọt top 15 ngân hàng lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo của ngân hàng Barclays, Alipay - ứng dụng thanh toán trực tuyến của Ant Financial đã chiếm 53,7% phân ngạch thị trường thanh toán di động Trung Quốc vào quý 3 năm 2017. Hãng này tiết lộ, dịch vụ thanh toán của họ phủ sóng trên 13 lĩnh vực tiêu dùng. Trong đó bao gồm mua sắm online, cửa hàng bán lẻ, game online, nộp phí thường nhật, tiêu biểu như dịch vụ thanh toán tiện lợi trên trang Taobao. Không chỉ “cắm sâu rễ” trong lĩnh vực thương mại điện tử, Alipay còn có 200 triệu người dùng trong lĩnh vực quản lý dân chính, xã hội và giao thông công cộng.

Ngân hàng Barclays cũng dự đoán lợi nhuận sau thuế của Ant Financial sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 45% (từ năm 2019 đến 2021).

Tháng 10 năm ngoái, Ant Financial tuyên bố đang cung cấp dịch vụ cho người dùng ở hơn 200 quốc gia và khu vực, cho phép thanh toán bằng 18 loại tiền tệ. Tại Ấn Độ, Ant Financial đã 2 lần mua cổ phiếu bổ sung của Paytm, chiếm 40% cổ phần. Tới nay, Paytm đã có 220 triệu người dùng, vượt mặt Paypal trở thành thương hiệu ví điện tử lớn thứ 3 thế giới.

Thương hiệu Ant Financial thuộc sở hữu của tỷ phú Jack Ma

Ngoài Ấn Độ, Ant Financial còn tích cực mở rộng quy mô ra thị trường Đông Nam Á. Hãng đã đầu tư cho và rót vốn cho các công ty tài chính khu vực như Ascend Money (Thái Lan), Mynt (Philippines), sau đó thành lập công ty thanh toán di động dưới trướng tập đoàn Emtek (Indonesia). Ở thị trường Đông Á, Ant Financial rót vốn 200 triệu USD (4.556 tỷ VND) cho hãng Kakao Pay (Hàn Quốc) và hợp tác với chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ 2 Nhật Bản Lawson. Năm 2017, Ant Financial tuyên bố hợp tác với First Data và thu về 4 triệu người dùng Mỹ, ngang sức ngang tài với Apple Pay trong khu vực.

Tỉnh Hiền Đông – CEO của Ant Financial

Bành Lôi Tương – chủ tịch của Ant Financial

Tháng 1 năm nay, Jack Ma từng bày tỏ dự định đưa Ant Financial gia nhập thị trường tài chính Hong Kong, biến nơi đây thành trung tâm tài chính lớn thứ 2 thế giới sau New York. Tập đoàn Alibaba sở hữu 33% cổ phần của Ant Financial. Ngoài ra, danh sách các nhà đầu tư cho thương hiệu này còn bao gồm quỹ an sinh xã hội Trung Quốc (4,66%), bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc (1,66%) và trung tâm đầu tư thanh toán trực thuộc công ty đầu tư Trung Quốc (3,08%).