Nóng: Vừa chém chết hàng xóm, nghi phạm chém luôn trung tá công an trọng thương

Chủ Nhật, ngày 08/04/2018 13:00 PM (GMT+7)

Chém lìa đầu hàng xóm, bị mời về trụ sở làm việc, Tâm đã dùng dao chém khiến trung tá công an bị thương nặng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm

Ngày 8.4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 7.4, người dân ở phường 3, TP Sa Đéc trình báo công an địa phương về việc phát hiện xác chết không đầu ở khu vực đường Vườn Hồng (khóm 3). Nhận tin báo, công an phường xuống hiện trường kiểm tra, xác định nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ địa phương).

Công an TP Sa Đéc cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết và xác định nghi can trong vụ án là Nguyễn Thanh Tâm nên mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Tâm đã dùng hung khí chống trả lực lượng công an.

Trung tá Trần Văn Minh, trưởng Công an phường 3 đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của Tâm. Đối tượng sau đó đã dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào trung tá Minh.

Đối tượng Tâm bị cảnh sát khống chế bắt giữ đưa về trụ sở. Riêng trung tá Minh được đồng đội chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra.