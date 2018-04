Bị dọa tung "ảnh nóng", chàng trai 17 tuổi giết người cũ rồi giấu xác vào vali

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 13:00 PM (GMT+7)

Không chấp nhận chia tay và dọa sẽ tung "ảnh nóng, nam thanh niên 20 tuổi bị bạn trai cũ sát hại dã man.

XEM THÊM CÁC KỲ: [1]

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt.

Nạn nhân Hu Congliang

Kết cục đau lòng từ "ảnh nóng"

Tháng 11/2017, dư luận Italia cũng như cộng đồng những người đồng tính ở nước này bàng hoàng trước vụ giết người xuất phát từ tình yêu đồng giới. Điều đáng nói là sự việc đáng sợ xảy ra sau khi hai chàng trai yêu nhau, nhưng một người không chấp nhận chia tay và dọa sẽ tung "ảnh nóng".

Nạn nhân trong sự việc nói trên là Hu Congliang, 20 tuổi, gốc Trung Quốc. Hu sống cùng gia đình tại Modena, miền Bắc Italia. Trước khi sự việc xảy ra, Hu có hẹn hò với một chàng trai 17 tuổi. Hai bên đã có những ngày tháng mặn nồng, nhưng tình yêu đột ngột đứt gánh giữa đường. Khi bạn trai 17 tuổi nói lời chia tay, những tưởng hai người sẽ kết thúc trong êm đẹp và giữ những ký ức tốt về nhau. Vậy nhưng, HuCongliang lại cố gắng níu kéo và không chấp nhận sự thật phũ phàng đó.

Việc từ bỏ tình yêu đôi khi không phải là chuyện dễ dàng nhưng Hu Congliang lại thiếu sáng suốt và đe dọa bạn trai sẽ công khai những hình ảnh "thân mật" cho mọi người biết. Các bức ảnh này đã được Hu Congliang bí mật lưu lại trên điện thoại để làm kỷ niệm.

Câu chuyện có lẽ chẳng xảy ra kết cục đau lòng, nếu như Hu Congliang không mù quáng lên tiếng đe dọa như vậy. Khi biết Hu có ý định nói trên, người bạn trai 17 tuổi vội vàng bàn tính kế hoạch để "dập tắt" mọi chuyện khi sự việc chưa đi quá xa.

Chàng trai 17 tuổi được cho là đã gọi thêm 4 người bạn khác đến nhà Hu. Bản thân Hu và gia đình cũng không thể ngờ rằng sẽ có một âm mưu đáng sợ đằng sau sự việc này. Sau khi đến nhà, người bạn trai và bạn của cậu ta vào trong phòng Hu để nói chuyện.

Trong cuộc trò chuyện, giữa hai bên có lời qua tiếng lại. Người bạn trai sợ lộ ảnh nóng đã tìm cách "bịt đầu mối". Cảnh sát tiết lộ, đối tượng này đã dùng gối làm cho Hu ngạt thở, sau đó nhét xác của nạn nhân vào trong vali dưới giường. Trong khi xảy ra sự việc, người mẹ không hề hay biết và cũng không nghe bất cứ lời kêu cứu nào từ con trai.

Sau khi gây ra sự việc kinh hoàng, bạn trai cũ của Hu vẫn thản nhiên bước ra ngoài và chào tạm biệt mẹ của nạn nhân như chưa có chuyện gì xảy ra. Người mẹ vẫn không tỏ ra nghi ngờ, thậm chí tin là con trai đã ra ngoài trước đó.

Tội ác bị lật tẩy

Thế nhưng, sau đó nhiều tiếng đồng hồ, mẹ của Hu vẫn không thấy con về nhà. Người phụ nữ này bắt đầu nghi ngờ và nhận thấy chiếc vali không nằm ở vi trí thường lệ. Khi mở chiếc vali ra, mẹ của Hu không khỏi choáng váng và đau đớn khi thấy xác của con trai mình. Người mẹ không thể ngờ rằng những người bạn của con trai lại dám gây ra tội ác động trời ấy.

Khi cảnh sát đang điều tra sự việc, một nghi can trong số những kẻ tham gia vào việc giết hại Hu đã ra đầu thú với. Đây được xem là manh mối để quá trình điều tra thuận lợi hơn và nhanh chóng truy bắt được các nghi can còn lại. Không lâu sau đó, 4 nghi can còn lại bị bắt, trong đó một kẻ bị bắt khi đang thản nhiên ngồi chơi điện tử.

Tại cơ quan cảnh sát, các nghi phạm đều ở độ tuổi 16,17 tỏ ra không hợp tác hay khai báo thành khẩn về diễn biến của vụ án mạng. Những đối tượng này không hề tỏ ra sợ hãi, mà còn tỏ ra không biết tiếng Italia khiến cho các điều tra viên gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lời khai.

Được biết, các nghi can đã tính toán sẽ đưa vali ra khỏi nhà để phi tang xác nạn nhâ. Thế nhưng, kế hoạch này bất thành vì mẹ nạn nhân ở nhà.

Sự việc là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai dính vào lưới tình. Sau khi chia tay, hãy nói chuyện một cách thẳng thắn đừng dại dột đe dọa để rồi đánh mất đi tính mạng của mình.

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" vào 13h ngày 14/4/2018.